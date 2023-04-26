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法院認證！揭藍委炒地撈上億挨告　黃國昌獲不起訴：最大在野黨真悲哀

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委黃國昌去年大選時指控，國民黨立委林為洲涉炒作農村重劃地，並聯手建商高價轉售、海撈1.2億，且未在財產申報中揭露，林氣炸提告。黃國昌25日透露已收到不起訴處分書，內容指出黃於臉書所述之事實，「並無與事實相違」。黃國昌表示，地檢署認證林為洲的「農村炒地煉金術」，國民黨提名他參選竹北市長，還有什麼臉面談居住正義？

黃國昌表示，自己回到家時收到了一份不起訴處分書，又是驚訝、又是感慨。驚訝的是，檢察官完全沒有傳喚，就決定不起訴了。感慨的是，去年夏天，自己已經預告過說的都是真的，林為洲到底是要告什麼？

黃國昌指出，2022年8月，自己在中國國民黨中央黨部前召開記者會，揭露立法委員林為洲在新竹縣透過參與農村土地重劃，低價承接「抵費地」、再高價轉手套利的農村炒地煉金劣行。當時高聲質疑中國國民黨提名這樣的人參選竹北市長，還有什麼臉面闊談居住正義？

黃國昌表示，在自己提出質疑後，林為洲竟然說要提告，「當時，我就簡單回應，我說的都是真的，也攤開了所有的證據，林為洲到底是要告我什麼？我真沒想到，林大立委還是厚著臉皮告了。」

黃國昌直言，結果可想而知，士林地檢署在不起訴處分書中直接表明：黃國昌於臉書粉絲專頁所述之事實，「並無與事實相違之處」，與自己當初所說的，毫無二致。

黃國昌感慨，林為洲明明知道這些都是真的，還硬要濫行提起告訴，不僅是浪費司法資源，更是自取其辱。中國國民黨主席朱立倫，對於去年不顧年輕世代的怒吼，執意提名在農村炒地煉金的林為洲參選竹北市長，實在應該出面向所有關心居住正義的市民鄭重道歉。

黃國昌直言，一位最大在野黨的前黨鞭，「以身作則」炒地皮，被揭穿後還濫行告訴，也難怪全國的炒地集團橫行，把房價、地價愈炒愈高，壓垮下一代的未來，「我再講一次，有這樣的最大在野黨，真的是臺灣的悲哀。」

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