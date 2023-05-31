中方拒絕兩國防長會晤　陸國防部批美「炒作」：溝通不能沒有底線

▲大陸國防部新聞發言人譚克非。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

早前美國國防部表示，中國拒絕了美國提出的兩國國防部長本周末在新加坡第20屆香格里拉對話會期間進行會晤的請求。大陸外交部回應稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，美方應展現誠意。31日，國防部新聞發言人譚克非也反嗆，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。

大陸《國防部發布》新聞公眾號31日發布新聞稿，標題為《國防部新聞發言人就美炒作中方「拒絕」兩國防長會晤提議事答問》。

記者詢問，美國防部稱，中方拒絕美方有關在新加坡舉行兩國防長會晤的提議。此外，美方還稱中方近年來多次拒絕美方關於兩軍各層級交流的請求。請問對此有何評論？

譚克非表示，中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。

但他進一步指出，「我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。」

譚克非強調，當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

大陸外交部30回應稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因「美方是清楚的」，要求美方立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。發言人毛寧在例行記者會上稱，美方應當切實尊重中國的主權、安全和利益關切。