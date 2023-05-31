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美前第一夫人羅莎琳患失智症　仍和卡特住在家中

▲美前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）罹患失智症。（圖／路透）

▲美前第一夫人羅莎琳與其夫前總統卡特，2016年一同出席川普的總統就職典禮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國前總統卡特的家人今天表示，卡特的95歲妻子羅莎琳罹患失智症，並繼續和丈夫一起快樂地住在家中。高齡98歲的卡特自二月中以來，一直在家鄉喬治亞州平原鎮的家中接受安寧療護。

卡特（Jimmy Carter）的家人在聲明中說：「她繼續和丈夫快樂地住在家中，享受平原鎮（Plains）的春天，並和摯愛的人一起出外參訪。」

卡特的家人表示，他們希望透露羅莎琳（Rosalynn Carter）罹患失智症，有助於減輕這項症狀的汙名。

他們表示：「我們希望分享我們家庭的消息，將增加全國餐桌上和醫生診療室的重要對話。」

「我們不預期需要進一步評論，並要求體諒我們家人和全國所有扮演看護角色的人們。」

卡特的非營利基金會卡特中心（Carter Center）2月18日在社群網站推特（Twitter）宣布：「在經歷一連串短暫的住院治療後，美國前總統卡特今天決定在家中與家人度過剩餘時間，並接受安寧療護，取代額外的醫療干預。」

卡特曾於1977至1981年領導美國，是美國最年長的在世總統，也是諾貝爾和平獎得主。平原鎮是卡特的出生地，他最初是花生農，後來才成為州長，接著競逐總統寶座。

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