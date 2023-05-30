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18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

▲▼美國德州18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner）。（圖／翻攝自臉書）

▲在監獄裡出生的卡斯納獲得哈佛大學全額獎學金。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名少女18年前在監獄裡出生，但如今她卻翻轉人生，以全年級第3名的成績畢業，更是以優異的表現獲得哈佛大學的全額獎學金，準備在今年秋天入學攻讀法律。

根據《紐約郵報》報導，美國德州18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner）的母親18年前在加爾維斯敦郡監獄（Galveston County Jail）服刑期間生下她，並交由父親扶養長大，至今只在14歲時和母親見過一次面。

▲▼美國德州18歲少女卡斯納（Aurora Sky Castner）。（圖／翻攝自臉書）

由於出生特殊，卡斯納小學時被介紹參加當地的「社區輔導計劃」（Project Mentor Program），因此認識了她的貴人漢比（Mona Hamby）。在這個計畫中，每位孩童每星期都必須和一名配對的成人志願者共進一次午餐，並給予孩子學校以外的生活建議，提供心理上的支持。

漢比說，當年才8歲卡斯納告訴她，自己曾經待過監獄，「我意識到，我不能每周只和這個孩子吃一次午餐，她需要更多。」因此在過去10年，漢比花了非常多時間和卡斯納相處，包含帶她去理髮廳、幫她配眼鏡等，還在2022年3月帶她去參觀哈佛大學，「那次旅行後，我發現她深深愛上這間學校。」

即便出身貧困，但卡斯納自小就非常愛閱讀，同時也非常自律且上進，「獲得全A的成績讓我感到非常滿足，這樣的成績對我來說非常重要。」卡斯納也提到，未來她準備攻讀法律，但也對心理學與哲學感興趣，「我已經迫不及待見到新同學了！」

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