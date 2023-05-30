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華碩ExpertWiFi商用網路解決方案　操作簡易無IT人員可輕鬆架設

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,COMPUTEX,COMPUTEX 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 華碩在 COMPUTEX 展出商用網路解決方案。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台北國際電腦展 COMPUTEX 2023 揭幕，ASUS 與 ROG 玩家共和國盛大發表旗下各項創新成果，橫跨個人、商務、電競與智慧醫療領域，本次展出的 ASUS ExpertWiFi 系列商用網路解決方案，將要解決中小型企業在面臨網路架設時，如何以最簡易的設備來達成需求。

本次預計展出陣容包括：ExpertWiFi EBG15 有線路由器、ExpertWiFi EBR63 無線路由器、ExpertWiFi EBP15 PoE+ 智慧網管型交換器、ExpertWiFi EBA63 PoE 存取點，以及 ExpertWiFi EBM68 網狀 WiFi 系統。這幾款裝置的操作十分簡單，即使是無專業 IT 人員的小型店家亦能輕鬆架設。

此外，完整的產品線也充分提供架設網路的彈性，幫助小型店家建立適合的業務網路，減少開支、降低成本。軟體方面，ExpertWiFi 系列亦具備自定義網路功能，提供預設WiFi網路設定檔，讓企業輕鬆建立多個 WiFi 網路，適當設定不同使用需求；本系列還涵蓋可客製化的訪客入口網站、商用級網路安全性、站對站 VPN、支援雙 WAN 連接，並可將 USB 連接埠連接具個人熱點的智慧型手機，確保穩定。

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,COMPUTEX,COMPUTEX 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,COMPUTEX,COMPUTEX 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,COMPUTEX,COMPUTEX 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,COMPUTEX,COMPUTEX 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

現場還有全新 ASUS RT-BE96U WiFi 7 路由器和 ZenWiFi BQ16 Pro WiFi 7 網狀系統，分別提供高達 19,000Mbps 和 30,000Mbps 的連網速度。不僅如此，ASUS RT-AX57 Go 也是展覽期間不容錯過的出色裝置，這款尺寸輕巧的路由器可提供高達 3,000Mbps 的疾速行動 WiFi，以及全方位安全保護，且便於攜帶，是外出工作時的完美首選，使用者只要插入乙太網路纜線，即可輕鬆連接安全的VPN網路。

此外，華碩與西門子亦聯袂推廣智慧製造，兩大巨擘將共同合作提供更多優質解決方案；接下來華碩更將於 504 貴賓室舉辦技術峰會，聯手西門子、NVIDIA 迎接智慧製造新浪潮，共同實現製造業轉型升級與持續發展。 

 

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