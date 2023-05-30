COMPUTEX2023盛大登場　全球科技精銳與新創團隊共同引爆AI

▲COMPUTEX 2023開幕典禮，由總統蔡英文(中)、外貿協會黃志芳董事長(左一)、總統府林佳龍秘書長(右一)、台北市電腦公會彭双浪理事長(左二)、歐盟成長總署Maive Rute副總署長(右二)、經濟部陳正祺次長(左三)、歐洲經貿辦事處Filip Grzegorzewski處長(右三)、經濟部技術處邱求慧處長(左四)、數位部產業署胡貝蒂副署長(右四)、經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書(左五)、經濟部工業局周崇斌主任秘書(右五)、華碩胡書賓共同執行長(左六)、宏碁陳俊聖董事長暨執行長(右六)揭開序幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2023年台北國際電腦展(COMPUTEX 2023)暨新創展區(InnoVEX)今(30)日疫後首次全面實體回歸，分別於南港展覽館一館、二館盛大登場，總統蔡英文、經濟部次長陳正祺、歐盟成長總署副總署長Maive Rute、外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX序幕。

蔡英文表示，COMPUTEX作為亞洲最大的資通訊專業展會，歡迎各國業者齊聚台灣。台灣的高科技實力全球有目共賭，像是晶圓代工、印刷電路板、衛星定位等技術的產值更是世界第一。相信透過今年的展覽，台灣能持續深化國際鏈結，成為值得信賴的合作夥伴；未來政府跟民間將持續合作打造更具韌性的經濟與產業，讓台灣在全球供應鏈更具影響力。

黃志芳指出：「身為全球指標性資通訊及運算科技展覽，COMPUTEX四十多年來見證人類科技產業重大突破。此刻人類正進入AI時代，此刻人類正站在第四次工業革命的轉捩點，AI的決勝關鍵在於運算能力，因此我們重新定義COMPUTEX為Computing Techs（運算科技），也就是AI時代驅動運算能力的最重要平台。」

今年COMPUTEX提出全新定位-「共創無限可能（Together we create）」，聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集來自美國、韓國、加拿大、法國、日本、比利時、義大利等26國家/地區，共計1000家國內外科技大廠展出，參與廠商包含Acer、威剛、華擎、華碩、明基、台達、ESSENCORE、技嘉、芝奇、Hanmi Micronics、迎廣、宜鼎、鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達科技、瑞昱、Supermicro、曜越、創見、岳豐、ZOTAC、宏正、營邦、勤誠、振樺、海韻、必恩威、十銓、鴻佰等，展現全球科技生態系的強大能量。

隨著邊境解封，國外買主對於參加COMPUTEX均引頸期盼，已有來自120國超過2萬名登記參觀。為加強台灣業者與國外買主對接，擴大國際合作機會，COMPUTEX展中辦理多項媒合活動，包含電腦展採洽會、全球資通訊產業政府採洽會、台歐盟商務與產業聚落媒合會、歐銀ICT洽談會等。另有來自歐盟成長總署、歐洲復興開發銀行率團參觀，以及印度孟買資訊公會、越南胡志明市電腦公會等產業公協會代表籌組買主團，為自2019年後首度全球相關產業人士齊聚台灣實體交流。

近期ChatGPT熱潮席捲全球，除了參展廠商推出搭載AI技術的解決方案，主辦單位之一外貿協會也邀請國際科技大廠參加COMPUTEX Keynote&Forum。主題演講講者包含NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳，探索AI如何重塑全球各產業，以及來自Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等企業執行長或全球高階主管分享前瞻趨勢。

此外，綠色供應鏈浪潮興起，展覽期間特別舉辦ESG GO！活動，與企業共同達成淨零轉型目標，並邀請國內外科技網紅開箱展覽亮點，力求打造疫後展會嶄新面貌。

全球指標新創媒合平台InnoVEX 2023則攜手22國400家新創團隊與科技菁英大秀多元創意，集結比利時、巴西、法國、義大利、日本、以色列、荷蘭和波蘭等8國籌組國家館；歐洲復興開發銀行也率希臘、羅馬尼亞與埃及新創廠商，而時代基金會及遠傳加速器領軍新創團隊參展，展出內容涵蓋5G&IoT、AI&Data、智慧裝置等領域，展現全球蓬勃創意。

為串接台灣與全球新創生態系，InnoVEX展區亦舉辦一系列活動，包含InnoVEX創新競賽協助國際企業創投對接目標新創團隊、Global Demo Day展現不同地區的新創解決方案，以及新創未來先鋒論壇，剖析國際新創生態系，及探討AR、VR、AI等多元科技創新。

COMPUTEX 2023及InnoVEX 2023即日起至6月2日，分別於南港展覽館一、二館盛大展出，展示熱門科技趨勢、產業應用及最新解決方案，歡迎產業先進共襄盛舉。

