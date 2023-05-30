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快訊／手搖飲開幕「女網紅給摸奶」慘了　總公司怒告：終止合作

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝推特）

▲女網紅日前在飲料店玩「攤販露出」衝人氣。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市「軍茶」北平店傳出鹹濕招客，一名26歲化名「E奶XXX」的張姓女網紅在推特發文，要男客說密語「找小芸」即可摸奶，引起社會討論。對此，軍茶總部30日發出聲明，已對加盟主寄發存證信函，並即刻終止合作合約。

軍茶總部表示，「軍茶」北平店使用違反公序良俗的行為招攬營業，除了已經觸法之外，也嚴重地影響公司、各加盟店的生育。因此，總公司已寄發存證信函，並即刻與該加盟主終止共同合作合約。此外，也要求加盟主將店面的商標、圖示都拆除。

▼軍茶總公司聲明如下。（圖／翻攝臉書／軍茶-Junchan總部）

▲▲軍茶總公司聲明。（圖／翻攝臉書／軍茶-Junchan總部）

據了解，「軍茶」北平店日前有一名推特女網紅前往該店進行「攤販露出」活動，並有男網友上傳露點照，稱「軍茶北平店，我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語，『找小芸』喔！」、還有網友分享心得「有摸到奶超開心的！」等語。

事後，該名女網紅將打卡露點的照片刪除表示，「大家注意，我不怕丟臉，只怕大家出事，是我的錯，怕大家也被請去警局喝茶，請大家馬上刪掉任何露點的照片，不管是不是藝術照，拜託大家，你們不能被我拖下水，求你們，快點！」

警方表示，張姓女網紅(26歲)涉嫌於社群Twitter散播渠之不雅圖片，張女顯已違反散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

▼「軍茶」北平店。（圖／記者許權毅攝）

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

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