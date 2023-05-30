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社會 社會焦點 保障人權

3.5噸小貨車省道被拍到「時速161公里」　警回應了！

▲▼烏龍罰單 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲網友PO出一張小貨車被拍到時速161公里的違規罰單。（圖／翻攝自臉書社團鹽埔大小事）

記者陳崑福、陳宏瑞／屏東報導

一名網友在臉書社團「鹽埔大小事」PO出一張交通違規的罰單，一台3.5噸小貨車在台27線省道上竟被拍到時速161公里的超速照片，讓網友質疑警方告發前都不查證。對此，里港分局表示將進一步釐清，若有事證不合理之處，會撤銷罰單。

網友PO出罰單發生地點在鹽埔鄉台27線省道上，藍色小貨車是常見3.5噸貨車，但讓人吃驚的是竟被拍到車速高達161公里，讓不少網友覺得不可思議，怎麼可能開到時速161公里，質疑警方的開單草率，「大人開單都沒在看嗎？開了讓人民申訴很擾民捏」、「申訴看看吧」、「這樣在那被拍的都可以申訴了，懷疑測速不準，搶錢，3噸半的可以開到161。里港分局的可以出來解釋一下嗎？」

▲▼烏龍罰單 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲網友PO出一張小貨車被拍到時速161公里的違規罰單。（圖／翻攝自臉書社團鹽埔大小事）

網友熱烈討論「連機車的速度也計算在貨車上，感覺機車是額外給的利息。連著拍到幾台機車一起入鏡，那還得了！」、「很不相信能開到161。真的不可思議」、「這位哥……你車子哪買的……我也想買一台……不用改就可以開出這個速度」、「你這台車神速喔！用飛的」、「超跑」、「加了火箭噴射器嗎」、「堅達雙門跑車」、「這台有裝氮氣嗎」。

▲▼烏龍罰單 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲網友PO出一張小貨車被拍到時速161公里的違規罰單。（圖／翻攝自臉書社團鹽埔大小事）

對此，里港分局表示，經查測速儀經過標檢局檢驗合格，測速儀照相測得上述時速無誤，惟爲求公平審慎，將請民眾攜違反道路交通管理事件通知單（紅單）影本及行照等相關佐證資料至里港警分局陳述，分局將蒐集相關事證或天候不可抗力之因素查明。若有事證不合理之處，將依規定撤銷該案。

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