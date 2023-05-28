騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　中和警一一解答

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

近日在臉書「爆廢公社二館」有網友分享離奇事件，一名男騎士低頭在自己的機車上，狂簽一疊長到拖地的單據，誇張畫面讓網友傻眼「像是偶像在簽名」，但事實為男子一口氣遭員警開出數張罰單，他埋頭照單全收才有了如此神奇場景。開單的中和交通分隊表示，由於在男子的機車上發現4項違規，罰單又為一式三聯，串聯起來才會有如此長度。

▲新北一名騎士低頭狂簽罰單，讓網友戲稱是「偶像簽名嗎」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



從網友分享的影片中可以看見，有名騎士趴在機車上，手上還不停動著筆、朝著長長一疊的單據簽名，而同時旁邊還有一名員警站立觀看，瞬間讓人明白原來簽的是罰單，許多網友看了忍不住傻眼直呼「他以為他在湯姆熊嗎」、「不能揚名立萬…至少可以罰單破萬」、「這是被追了一路的成果嗎」、「改裝品不少，這些罰單應該小意思」、「有女生在旁邊，180張也不是問題」。

▲警方表示，在騎士的機車上發現數項違規。一共開出4張三聯式罰單。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



據了解，事件發生在26日下午18時許，21歲王姓男子騎車在新北市中和區成功路上，中和分局交通隊員警發現王男的機車未依規定裝設後視鏡，一路追上前攔查。

員警進一步發現，機車上有數項違規改裝，除了沒有後視鏡，還包含未裝防燙蓋、變更車身顏色等3項違規，違反道路交通管理處罰條例，分別可處900元以上1800元以下罰鍰；另外，還在車廂中發現引擎進氣改裝為直吸式節流閥，可處2400元以上9600元以下罰鍰。

警方解釋，本案總共舉發4項違規，舉發單印製過程為一式三聯，一聯會寄送給車主，其餘兩聯則為後端處理程序使用。