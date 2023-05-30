飛龍瀑布8天搜救全紀錄！「用命送罹難者回家」　5分鐘震撼畫面曝

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布這個月20日下午發生嚴重山難，一行10人溯溪團遇上山洪暴發，其中4人當場被沖走、1人陳屍在峭壁上，屏東消防局第一時間組成搜救隊，接連數天挺進山區溪谷尋找失蹤者，過程中也遭遇天氣惡劣、地勢險峻等重重困難，歷經8天努力才終於將5名罹難者全數帶下山，而屏東消防局在臉書放上這次任務濃縮為5分鐘的搜救畫面，驚險過程令網友深深感佩。

▲▼屏東飛龍瀑布5死山難救援影片，可見搜救任務的超高難度。（圖／屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書）



屏東縣消防局特種搜救大隊29日在臉書，放上執行飛龍瀑布搜救的影片，描述這支10人隊伍至「飛龍七連瀑」操作溪降活動，午間突如其來的大雨造成溪水暴漲，造成其中5人遭逢不幸落水遇難，並指出這此任務性質概括山域、水域、激流、溪降繩索，以及立體救援，充滿著各式挑戰及困難度。

▲搜救人員需克服險峻地勢，要來回攀登陡峭山頂、陡降溪谷。（圖／屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書）



此外，也提到搜救同仁們不畏艱險，克服了陡峭的山壁、湍急的溪水和惡劣的天氣條件，不顧個人安危，奮力尋找失蹤者，為了生還者的安全，付盡了辛勤努力。

消防局表示，在5月27日，救援行動來到第8天，帶著最後一位罹難者回家時，那是無比感動的時刻，「那是我們團隊努力奮鬥的結晶，更是對他們和他們家人的重大承諾」。

網友看完救援影片感到震撼不已，不禁表示「團隊都是用生命來救援，令人敬佩，謝謝所有投入工作的搜救人員們」、「無法用言語形容的感動」、「影片中搜救人員冒著生命危險上下溪谷，真心覺得十分偉大，辛苦你們了！」甚至有罹難者的親友也留言「謝謝你找到我朋友，讓他能順利的回家」。