竹塹三態子守護祭淨海活動　高虹安邀加入愛海人行列

▲淨灘照片資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

為響應國家海洋日活動，新竹市政府將於6月10日（六）上午7點30分在新竹漁港貝殼公園（南寮街及新港一路交叉口旁），辦理「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動，市長高虹安邀請民眾一起擔任「愛海人」捲袖清理海岸垃圾，守護海洋生物的健康及生態環境，打造永續宜居家園。歡迎民眾有興趣的民眾線上報名（https://reurl.cc/x7Z2je），或當日現場報名參加，名額有限敬請把握。

高市長表示，新竹市擁有美麗海岸線，為守護新竹市周遭海洋，特別規劃於下週六辦理淨海活動，邀請更多家庭、企業、學校、社團來「＋1」愛海洋，今年更以「洋洋洋」為主題，取英語諧音「Young Young Young」，發掘年輕世代的環保行動力，歡迎年輕朋友一起加入愛海人生力軍的行列，共同攜手努力守護海洋環境。

環保局長江盛任說明，三態子代表著水擁有「固態、液態、氣態」三種模樣，從降雨、飲用、排放到蒸發，環環相扣且永續循環，水資源以「河川、海洋、地下水」三個型態呈現，「人類日常生活都離不開水，是人類一輩子的好夥伴」，市府向來重視環保，守護水資源就是守護永續家園，就像守護眾生的神祇「三太子」，長期守護水資源品質。

江局長表示，市府舉辦「竹塹三態子守護祭」系列活動，透過系統性的多元活動、策展及數位教學包等題材，讓民眾在互動中了解水環境永續的重要性。今年三態子守護祭活動設計兩個主題，第一個主題邀請民眾化身三態子，親身參與頭前溪出海口附近海灘的海岸清潔維護；第二個主題將首度放送「新竹市三態子－淨海篇」短動畫，讓民眾跟著三態子的腳步，一起了解海洋廢棄物的現況，同時提醒從日常生活落實減塑、減廢行動，降低海洋的負擔。

環保局說明，《洋洋洋》淨海活動自即日起開放線上報名，限額300位；另也開放活動當日上午7點30分至45分現場報名，限額50位。環保局強調，光靠淨海活動撿拾的海洋廢棄物，也難以追趕上全球每天產生的廢棄物數量，為重視環保並提高環境品質，更應該從源頭開始垃圾減量，才能根除海洋廢棄物污染。歡迎親子家庭、企業、學校、社團相揪來淨海，共同打造全民綠生活，以落實節能減碳與聯合國永續發展目標SDG14海洋生態。

▲「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動宣導品。（圖／新竹市政府提供）