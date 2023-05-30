陸人口專家：一孩生育支持微弱　凸顯地方對中央政策的理解偏差

▲大陸出生率狂降，二孩、三孩政策效果也有限。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸出生率近年大幅下降，已出現「生不如死」現象。大陸人口與發展研究中心主任賀丹近日撰文指出，一孩生育的萎縮是拉低生育率的主要原因，而一孩生育支持的微弱，則是凸顯了地方對中央政策的理解偏差。

賀丹在《建立生育支持政策體系注重加強一孩生育支持》文章中提到，一孩生育的萎縮和推遲是拉低生育水平的主要原因，能生且願意生育第一個孩子的家庭數量明顯減少，「一孩生育率下降將進一步降低二孩和三孩生育率，加劇生育水平下降趨勢。」

賀丹指出，一孩生育養育體驗較差是影響家庭再生育的主要因素，多數一孩母親對備孕、懷孕和生育的過程感到不安，孩子出生後生活質量下降、養育孩子壓力大、教育過程太累太操心等導致家庭不願意再生育。

賀丹說，中央關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定，被簡單理解為「三孩政策」，忽視了生育支持政策體系構建這一根本目標，一些地方政策以二孩和三孩獎勵為重點，一孩生育的支持保障明顯缺位，一些地方政策僅覆蓋戶籍人口，造成新的福利二元分割。

賀丹更舉例，某市向有本市戶口的二孩和三孩家庭分別發放一次性補助5000、20000元，而新市民以及一孩家庭不享受該項政策，「這些政策可能不僅難以提高生育意願，反而帶來政策的碎片化、孩次間的不公平，不符合推進以人為核心的新型城鎮化和基本公共服務均等化的總體目標。」

賀丹認為，要解決問題，必須取消孩次差異和戶籍限制，堅持公平、包容、友好的生育支持導向，「從全週期、全過程的視角設計生育支持政策措施，避免出現一孩不補、二孩少補、三孩多補的差異化遞進式支持政策，著重改善家庭初次生育養育的過程體驗，提高一孩家庭生育的獲得感和再生育意願。」

賀丹指出，要取消生育支持政策的戶籍限制，將生育支持政策與戶籍脫鉤，保障流動人口享有與戶籍人口同等的政策待遇。

賀丹說，還要加快基本制度的建設，構建以促進青年職育平衡為核心的生育支持政策體系，圍繞「沒人帶」「養不起」「生不出」等突出問題，建立和完善生育保險、嬰幼兒照護補貼、生殖健康服務等基本保障制度，擴大生育保險的覆蓋範圍，將嬰幼兒照護服務和學前教育納入基本公共服務範圍。

賀丹還說，必須促進生育支持政策配套銜接，家庭育兒階段給予稅收減免，在家庭購房、購車方面，給予優先優惠。發揮社會保險的協同作用，經濟壓力較大的家庭可以提前支取住房公積金和養老金的個人帳戶部分，多方降低家庭生育養育的經濟成本、時間成本、機會成本。