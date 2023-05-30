瑪娃持續北上！北市警局籲注意水門訊息　「只出不進」4小時移車

▲氣象局發布海上颱風警報，警方呼籲民眾留意水門訊息，並掌握移置車輛時間。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

颱風瑪娃持續朝西北前進接近台灣東南方海域，氣象局29日晚上發布海上颱風警報，北市警局也呼籲民眾多加注移置疏散門內車輛訊息，否則依照水利處公告移置車輛後4小時，就會進行拖吊作業，並且針對滯留在疏散門內的汽機車進行開罰。

北市交通警察大隊指出，颱風瑪娃持續接近台灣東南方近海，氣象局已經在29日晚上8時許發布海上颱風警報，北市府又在2023年公告，颱風來襲如水利處宣告水門「只出不進」時，民眾在4小時內應儘速完成車輛移置，避免愛車遭到損害。

警方也提醒，如超過4小時沒有移置車輛，也會進行相關拖吊、裁罰作業，並針對汽機車主進行裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另滯留車輛如經拖吊，車主需額外繳納移置費(大型車3000元、小型車900元及機車200元)及保管費。

北市警局呼籲，各堤外停車場之車主，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，另可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode註冊登錄防汛通知。

颱風豪雨期間將以簡訊通知「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等相關訊息，以利及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。