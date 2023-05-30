缺水！自來水公司籲「每月洗澡2至4次就好」　網驚呆：阻礙生育

▲自來水公司為呼籲民眾節約用水，建議每月洗澡2-4次。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

大陸四川省涼山州會東縣最近傳出民生用水告急，當地自來水公司發出通知呼籲廣大市民節約用水，其中一項「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」的建議，引起大陸網友的熱議。

根據《紅星新聞》報導，四川涼山州29日出現今年以來最高氣溫達42度，受高溫少雨影響，涼山州會東縣居民的民生用水告急，會東縣自來水有限責任公司呼籲市民節約用水，並提供12項節約用水的小撇步，其中一項「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜」，引起當地居民的關注。

消息傳到微博，網友也驚呆表示，「你離不離譜？你4週洗2-4次？」、「啊？四川已經缺水到這個地步了嗎？」、「我一天就要洗兩次」、「大夏天的不得臭死了」、「這麼熱的天，一個月洗2-4次澡嗎？先讓自來水公司自己先來試驗吧、」「一個月4次老婆都不讓上床，嚴重阻礙國家計劃生育政策」。

自來水公司相關工作人員29日則表示，「這個可能是冬天發的，冬天1個月洗4次澡還是比較正常」，該工作人員強調，並非說1個月只能洗這麼多次澡，市民也可以根據實際情況用水，「現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水。」

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