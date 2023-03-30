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丁特紫布事件求償2070萬！遊戲橘子找來王牌辯護人：絕無坑殺

▲▼實況主丁特告遊戲橘子 。（圖／記者李毓康攝）

▲實況主丁特怒告遊戲橘子廣告不實，請求損失5倍2070萬6000元。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

電玩實況主丁特2021年直播網路遊戲《天堂M》新推出的虛擬寶物「紫布」製作過程，結果豪砸414萬多元卻僅成功2.33%，丁特不滿機率與官方公告的10%差距過大，怒向遊戲橘子求償損失5倍2070萬6000元。士院今（30日）二度開庭，遊戲橘子律師稱，公司僅是在台代理商，無權更改遊戲內容設定，且台版玩家條件優於韓版玩家，絕無坑殺事實。

丁特(本名薛弘偉)的遊戲實況轉播深受玩家喜愛，他在2020年12月到2021年9月間豪砸414萬1200元購買虛擬貨幣「藍鑽」，再從遊戲商城中買來道具製作紫布，嘗試了816次，成功機率卻不到3%，因此他根據《消費者保護法》向遊戲橘子求償損失的5倍，共2070萬6000元。

遊戲橘子將原律師終止委任，改聘曾任新北檢黑金組檢察官、民、刑事庭法官呂俊杰律師替其辯護。律師指出《天堂M》為韓國遊戲商開發的手遊，2017年間在台上線，橘子僅是台灣代理商，無權調整遊戲內容，包含遊戲道具製作成功率設定，若遊戲運作中，出現錯誤（Bug）或故障而需修復，也得由橘子提出，再由韓國原廠進行調整。

法官提出疑問說「是否有廣告不實？」律師則說，比較台、韓玩家所需付出的遊戲成本，韓版製作紫布所需耗費201個素材，台版製作僅需99個，韓版製作成功率為10％、台版成功率5％，比較兩地玩家支出成本，台灣玩家遊戲條件仍較優渥，並無違反消保法規定。（公平交易委員會對其開出200萬元罰緩，另提行政訴訟中）

▲▼實況主丁特告遊戲橘子 。（圖／記者李毓康攝）

▲實況主丁特怒告遊戲橘子 。（資料圖／記者李毓康攝）

至於，告訴人主張因廣告不實而受有損害，除原告受有財產損害，及損害與廣告不實的因果關係，未見原告舉證，顯無可採，而遊戲內「藍鑽」屬遊戲虛擬貨幣，除由玩家儲值後，也可從遊戲的系統設定購得，甚至可透過玩家私下交易取得，取得管道多元，玩家需支付的成本也不盡相同，因此難認原告受有和財產損害。

對此，丁特委任律師洪祜榮表示，遊戲橘子在另案承認商城公告是2018年4月間公告，一直到2021年間才變更，因此當時原告就是依此無變更過的公告決定消費行為。

雙方展開激烈法律攻防2個多小時後，審判長諭知5月4日再次開庭，將言詞辯論終結。

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