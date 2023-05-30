已婚北市國小主任劈腿7女「今請假」　校長：最快明約談

▲長春國小總務主任驚爆劈腿7女的不倫戀。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

已婚的台北市立長春國小總務主任吳承恩遭多人指控，先前在中山國小任職期間劈腿7名女老師及家長，還利用職務之便，校內的輔導室、健康中心、會議室等都淪為砲房。長春國小校長李奕寬今（30日）表示，吳主任今天請假未到校，最快明天約談釐清相關事件，後續會依教師成績考核辦法處理。

李奕寬表示，被指控的吳主任去年8月才從中山國小轉調長春國小任職，到職雖不到一年，但相關行政工作都做得很好，和男女同事相處也沒傳出問題，學校老師和家長會成員一早看到報導，都大吃一驚，因當事人今天請假未到校，預計最快明天就會約談吳主任調查真相。

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李奕寬說，此案件事涉兩所學校，事件發生地點是在中山國小，但人在長春國小，所以懲處權在長春國小這邊，針對周刊報導內容，必須等當事人銷假上班後約談釐清，也會請中山國小協助事件調查，一旦查證屬實，將依教師成績考核辦法懲處。

中山國小校長翁明達表示，今天上午校內已召開緊急會議，包括校內處室主管、老師與家長會代表等，均表示從未聽聞吳主任有周刊報導的行徑，而吳主任曾在中山國小輔導、總務、學務、教務等處室主管，掌控相關空間的鑰匙，難以判定是否有違法使用情事；人事單位過去也沒有接到相關申訴，但會配合教育局、長春國小的後續調查。