北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房

▲中山國小的輔導室、會議室、休息室，都淪為吳承恩偷情的砲房。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台北市立長春國小總務主任吳承恩遭多人指控，在中山國小任職期間劈腿7名女老師及家長，更誇張的是，他還把樓梯間、健康中心、會議室當成砲房，與女方發生關係且偷拍性愛影片，甚至害女方懷孕、染病。東窗事發後，吳妻控告多名女老師侵害配偶權，吳卻龜縮不願出面，有些女老師為保住名聲，選擇賠錢和解、申請轉校，但也有人擔心性愛片外流，已對吳提告。

「其實他非常花心，一直在騙女人！」吳承恩的前同事A先生氣憤地說，吳承恩的計謀是先加女老師的LINE，然後在上班時間傳訊息關心，下班後還會主動送對方回家，用暖男攻勢讓女方淪陷，接著再跟女老師們傾訴職場的不如意、討拍，話語中充滿曖昧，讓對方掉入他羅織的愛情陷阱，B小姐就是其中一位受害者。

▲去年8月，吳承恩轉任長春國小總務主任，目前準備參加校長甄選。

交往後，B小姐意外發現，吳也會和其他女老師或家長互傳曖昧訊息，因此提出分手，但吳否認與其他人有不正當關係，還在司令台下跪，試圖挽回，B小姐一時心軟，選擇原諒。不久後，B小姐私密處感染發炎，加上吳跟另一位女老師常同時不在辦公室，和她先前與吳私會的情況雷同，B小姐懷疑二人關係匪淺，還害她染病，於是開始蒐集吳不忠的證據。意外揭露吳把校園當砲房、劈腿多人的淫亂行徑。

▲台北市中山國小（圖）多名女老師指控吳承恩於任職期間在校內偷情、偷拍性愛片。

A先生表示，該雲端資料夾裡存放吳與不同女子的鹹濕對話截圖，以及多段他用手機偷拍的性愛影片，B小姐逐一比對，查出吳同時劈腿7女，對象包括5名校內老師、家長，還有2名外校的行政主管，讓B小姐幾乎崩潰。

▲吳承恩上傳至學校雲端硬碟的資料，藏有與7名女老師、家長的性愛影片。



A先生說：「更扯的是，吳承恩上班時間性致一來，就會揪外遇對象到體育館後棟的樓梯間偷情，那邊很髒亂，布滿蜘蛛網，有如廢墟，但是隱密性高，他為求省錢、辦事方便，擺了一張椅子和一張舊床墊，把樓梯間打造成極樂砲房、洩欲熱點，真的很誇張！」

▲▼吳承恩利用上班時間揪女老師偷情，事後還互傳鹹濕訊息。（示意畫面）

「整個學校都是他的砲房！」也曾與吳交往過的C老師說：「吳非常小氣，我們幾乎沒有出門約會過，他都是有生理需求時才聯絡我，為了省開房間的錢，還會等下班後，利用職務之便，拿鑰匙帶我去健康中心、輔導室、會議室、學務處發生關係，並要求拍下性愛過程，甚至連學校附設幼兒園的午休教室、工友休息室，也都淪為他的砲房。」

針對相關指控，吳承恩全盤否認，強調遭不明人士惡意抹黑，不清楚對方用意為何，希望外界不要信以為真。

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