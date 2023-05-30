北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

▲除了健康中心外，吳承恩還把樓梯間、會議室當成砲房。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10多年前在市立中山國小擔任行政主管的吳承恩，曾獲選台北市社會優秀青年，去年8月，他轉調長春國小擔任總務主任，正準備參加校長甄選，堪稱是教育界的明日之星。不過，本刊最近接獲多人爆料，指吳偷吃多年，任職中山國小10多年間，曾同時劈腿7名女老師及家長，一名曾跟吳承恩交往過的女老師B小姐發現吳上傳至學校雲端硬碟的手機備份資料，意外揭露他把校園當砲房、劈腿多人的淫亂行徑。

吳承恩的前同事A先生表示，該雲端資料夾裡存放吳與不同女子的鹹濕對話截圖，以及多段他用手機偷拍的性愛影片，B小姐逐一比對，查出吳同時劈腿7女，對象包括5名校內老師、家長，還有2名外校的行政主管，讓B小姐幾乎崩潰。

▲台北市中山國小（圖）多名女老師指控吳承恩於任職期間在校內偷情、偷拍性愛片。

A先生說：「更扯的是，吳承恩上班時間性致一來，就會揪外遇對象到體育館後棟的樓梯間偷情，那邊很髒亂，布滿蜘蛛網，有如廢墟，但是隱密性高，他為求省錢、辦事方便，擺了一張椅子和一張舊床墊，把樓梯間打造成極樂砲房、洩欲熱點，真的很誇張！」

「整個學校都是他的砲房！」也曾與吳交往過的C老師說：「吳非常小氣，我們幾乎沒有出門約會過，他都是有生理需求時才聯絡我，為了省開房間的錢，還會等下班後，利用職務之便，拿鑰匙帶我去健康中心、輔導室、會議室、學務處發生關係，並要求拍下性愛過程，甚至連學校附設幼兒園的午休教室、工友休息室，也都淪為他的砲房。」

▲中山國小的輔導室、會議室、休息室，都淪為吳承恩偷情的砲房。

發現真相的B小姐，氣得直接找吳承恩攤牌，沒想到吳打死不認，甚至謊稱已跟其中一名女老師提分手，還要對方的老公勸妻子別再糾纏他，並出示對話截圖，試圖取信B小姐；但B小姐認為吳滿嘴謊言，不再原諒，也決定聯絡其他被害人，希望揭發吳的渣男真面目。

▲▼吳承恩利用上班時間揪女老師偷情，事後還互傳鹹濕訊息。

未料吳承恩先下手為強，早一步找上其他外遇對象，要大家不要和B小姐聯絡。A先生說：「吳告訴她們，若吐露實情，恐怕會被B小姐威脅，所以要求大家封口，雖然有人真的乖乖聽話，裝傻打發B小姐，但也有人不滿遭偷拍性愛影片，決定揭露吳更多的惡行。」

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