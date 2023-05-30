北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

▲台北市長春國小總務主任吳承恩，任職中山國小期間，與多名老師、家長發生婚外情，還在健康中心等處偷情、拍攝性愛影片。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

曾獲選台北市社會優秀青年的吳承恩今年43歲，10多年前在市立中山國小擔任行政主管，並與在同校任教的妻子交往、結婚，育有2女；去年8月，他轉調長春國小擔任總務主任，正準備參加校長甄選，堪稱是教育界的明日之星，也是同事、家長口中的新好男人。

不過，本刊最近接獲多人爆料，指吳偷吃多年，任職中山國小10多年間，曾同時劈腿7名女老師及家長，今年5月還因偷拍性愛影片吃上官司，昔日優質人設一夕崩壞，種種渣男行徑也全被挖出。

▲去年8月，吳承恩轉任長春國小總務主任，目前準備參加校長甄選。

吳承恩的前同事A先生告訴本刊，吳因職務關係，常主動對各單位的同事噓寒問暖、幫忙解決問題，加上談吐幽默、善於溝通，人緣很好，即便長相普通，女老師們仍視他為萬人迷。

「其實他非常花心，一直在騙女人！」A先生氣憤地說，吳承恩的計謀是先加女老師的LINE，然後在上班時間傳訊息關心，下班後還會主動送對方回家，用暖男攻勢讓女方淪陷，接著再跟女老師們傾訴職場的不如意、討拍，話語中充滿曖昧，讓對方掉入他羅織的愛情陷阱，B小姐就是其中一位受害者。

▲東窗事發後，吳妻控告多名女老師侵害配偶權，求償數10萬到百萬元。

A先生告訴本刊，某次颱風襲台，吳承恩向妻子謊稱學校派他留守，其實是約B小姐碰面吃飯，用完餐後帶她到海邊散心，卻突然強吻對方，並強調心裡面只有她一個人，由於B小姐先前就對吳有好感，2人一拍即合，就此展開不倫戀。

交往後，B小姐意外發現，吳也會和其他女老師或家長互傳曖昧訊息，因此提出分手，但吳否認與其他人有不正當關係，還在司令台下跪，試圖挽回，B小姐一時心軟，選擇原諒。不久後，B小姐私密處感染發炎，加上吳跟另一位女老師常同時不在辦公室，和她先前與吳私會的情況雷同，B小姐懷疑二人關係匪淺，還害她染病，於是開始蒐集吳不忠的證據。

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