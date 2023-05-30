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快訊／猴痘再爆17例「15例在北部」！本土病例累積破百

▲▼疾管署4/11疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘個案破百！疾病管制署今（30）日公布國內上周增加17例本土猴痘個案，病例分布仍以北部為多，疫情仍在高原期。目前國內累積猴痘個案來到128，其中115例為本土病例。

疾病管制署(下稱疾管署)今(30)日公布國內新增17例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部15例、中部2例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於5月11日至5月26日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月23日至5月28日確診。

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經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診128例病例(116例本土及12例境外移入)，其中60例已康復，15例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

▲▼疾管署5/30疫情記者會，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4周以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至5月29日止，全國共93家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中9縣市、17家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。符合前揭條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種。

▲▼第三階段猴痘疫苗合作院所。（圖／疾管署提供）

▲第三階段猴痘疫苗合作院所。（圖／疾管署提供） ※點圖放大

疾管署統計，截至5月29日共計完成38,776人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種247人次及暴露前預防(PrEP)接種38,529人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種36,780人次。另，已接種1劑者32,697人，已完成2劑疫苗接種者為6,079人，約為滿4周應接種第2劑的3成。完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，確診個案中9成無接種疫苗，僅有13人曾接種過1劑猴痘疫苗，但大多(11人，85%)是在接種前或接種後14天內暴露。提醒接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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