國民黨：太魯閣號、高雄氣爆利用善款　中捷意外卻讓市府負全責

▲國民黨文傳會召開記者會，由立法委員吳怡玎、台中市議員暨台中市第五選區立委參選人黃健豪，以及革命實踐研究院副院長何志勇出席。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會今（18）日上午召開記者會，由立法委員吳怡玎、台中市議員暨台中市第5選區立委參選人黃健豪，以及革命實踐研究院副院長何志勇出席。吳怡玎批評民進黨過去挪用工程管理費來帶網路風向；黃健豪則呼籲中市府應盡快「代位求償」，不可像高雄氣爆事件，陳菊拿善款來款市府賠償。

何志勇說，民進黨的批評應該標準一致；2021年太魯閣號事件，肇事者李義祥曾任民進黨黨代表，利用影響力來「借牌投標」，得到自己沒有資格承攬的標案。但太魯閣號事件時，民進黨說「肇事的是李義祥，台鐵也是受害者」來撇清責任，現在中捷意外，陳柏惟卻指「興富發只要負責財損就好」，這是同樣的標準嗎？

何志勇質疑，太魯閣號事件的交通部長林佳龍，現在已經高升總統府秘書長，這是不是「傷害越大，官升越大」？ 而此次中捷意外，肇事工地因高度80公尺以上，歸屬勞動部職安署管轄，是中央的權責。民進黨現在「輕放興富發、嚴打中捷」，是否也是為了撇清中央與民進黨的責任，而在轉移焦點？

吳怡玎指出，2018年普悠瑪事件後，2019與2020年台鐵居然開出兩個名為「工程建設暨政策網路行銷」標案，實際上是用「工程管理費」1549萬的預算來做網軍。吳怡玎舉出該標案的企畫書，寫明在危機處理時，要「風向引導、素人意見當道」，意思是要用KOL意見帶風向，甚至還要「即時進行危機處理、適時調整大眾輿論方向」。

吳怡玎質疑，工程管理費本應是納稅人用來提升工程品質與安全的錢，卻被民進黨用在網軍上，結果真的在2021年太魯閣事件派上用場。該1500多萬標案是由1450始祖「春露」以僅20多頁的陽春企畫書得標，當時堅持此標案的是台鐵局長張政源，他曾任南市副市長，完全就是現在民進黨總統參選人賴清德的愛將。普悠瑪事件發生後，沒有一個綠委敢批評，甚至一直等到張退休後，監察院才開始提出彈劾。

吳怡玎痛批，對比中捷在事故發生後，當天中捷代理董事長馬上下台，而民進黨火力卻針對在中捷跟月薪兩萬多塊的隨車員，忽略勞動部職安署的責任歸屬，這就是藍跟綠的不一樣，民進黨的雙標實在太誇張。

黃健豪表示，固然這次中捷公司處理意外事故的反應不太完美，但民進黨在第一時間幫建商與勞動部卸責，也不是政治人物說了就算，應該交由司法單位判定責任歸屬。他認為中捷公司應該先行賠償受害民眾，後續再向建商代位求償，千萬不能像前高雄市長陳菊利用民間善款來賠償高雄氣爆事件。

黃健豪指出，高雄氣爆事件，陳菊市府挪用善款來「代位求償」，變成法院判決高市府四成的責任，卻是由善款來賠；捐款人等於是捐給高市府，而不是捐給受害人。這樣的作為連監察院都看不下去，予以提案糾正，直到陳菊上任監察院長之後，監察院才不敢監督陳菊任內的高雄市政。

黃健豪認為，責任的歸屬對受害民眾來說不重要，重點是用最快的速度，盡可能地弭平受害者的損失。他呼籲中捷先用自己的錢，來賠償受害民眾，再依法代位向興富發求償。冗長的訴訟程序，不該由民眾來承擔；中市府更不應該學陳菊，佔善款的便宜，來撇清自己的責任。