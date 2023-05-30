綠營高雄左楠立委傳黃捷出局　周玉蔻深夜批「超級討厭民進黨」

▲周玉蔻在臉書爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨主席賴清德24日宣布2024地方立委最新名單，包含徵召時代力量前黨員吳崢、前議員曾柏瑜，並與無黨籍的李正皓合作。媒體人周玉蔻先前爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位，昨（29）日又說，「左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？我今天晚上『超級討厭民進黨』」。

周玉蔻日前爆料民進黨徵召秘辛，稱會由黃捷接棒不連任的民進黨左楠區立委劉世芳席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算。但黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

▲周玉蔻發文批「超級討厭民進黨」。（圖／記者屠惠剛攝）



目前國民黨由左楠選區（市議員第4選區）的市議員李眉蓁黨內民調勝出，綠營除了黃捷外，市議員李柏毅也表態爭取徵召。周玉蔻昨晚10時許則發文指出，「高雄，左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？隨便啦！我今天晚上『超級討厭民進黨』！黃捷加油♥」，但並無指出「在地議員」是誰。

▲周玉蔻發文。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）



文章吸引不少網友留言表示，「可憐民進黨立委又少一席，離不過半越來越近了」、「哈哈我是左楠區選民，我是不會投這些在地黨籍議員的」、「先放話民調做掉黃捷，再拱新潮流議員最強…看來立委要拱手讓給李眉蓁了」，也有人說「我是高雄人，南部跟北部不一樣，黃捷短短時間無法讓左楠人認同」、「比民調誰贏誰上公平，不要情緒用語」。