美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

記者林彥臣/綜合報導

美國5月29日為國定假日「陣亡將士紀念日」(Memorial Day)但是芝加哥自26日下午連續假期開始之後,就爆發多起槍擊案,累計造成9人死亡、39人受傷,受害者年齡從2歲到77歲不等。根據CBS News統計,截至當地時間30日凌晨5點,整個芝加哥發生的槍擊案,超過30起。

根據CBS News報導,連假第一起槍擊案發生於26日下午,一名男子在波蒂奇公園(Portage Park)附近的西蒙特羅斯大道6300號街區(6300 block of West Montrose Avenue)被槍殺。

警方表示,當天下午5點39分左右,至少1名嫌疑人靠近這名29歲的受害人,並拿出手槍開槍,受害人腹部中彈,被送往伊利諾斯共濟會醫院(Illinois Masonic Hospital)情況危急。

▲美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」。(圖/翻攝自ABC 7 Chicago)



26日晚上7點46分,在富勒公園西43街300號街區(300 block of West 43rd Street in Fuller Park)一名 32歲男子腿部中彈。他在危急情況下被送往芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)。警方對於這起槍擊事件,沒有更多訊息。

警方指出,26日晚上10點24分左右,一名17歲的男孩在南美林大道9700號街區(9700 block of South Merrill Avenue in the Jeffrey Manor)應門後被槍擊,左大腿中彈,被消防隊送往芝加哥大學醫療中心(University of Chicago Medicine),救治後復原情況良好。

Chicago shootings: 44 shot, 9 fatally, in Memorial Day weekend gun violence across city, police say https://t.co/pOcWtOkDe3 — Karen Kirkendoll (@katiedyd2) May 29, 2023

27日下午,北河酒店(River North hotel)房間內發生槍擊事件,造成2人受傷。警方指出,一名23歲的男子在酒店房間內操作槍枝,持槍男子左手中彈,房間內一名25歲男子腹部中彈。2人都被送往西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)復原狀況情況良好。

28日晚間,一名2歲女孩意外開槍擊中自己。根據警方表示,女孩在羅傑斯公園(Rogers Park)附近,發現了一把手槍,不小心開槍擊中了自己的手,送醫後復原情況良好。

28日晚間,芝加哥西南區福特城購物中心(Ford City Mall)發生槍戰,一名嫌疑人受傷並被捕。警方稱,一名24歲男子被一名21歲槍手襲擊,隨後他也拔出自己的槍還擊,擊中對方的腿部。

警方指出,先開槍的21歲槍手被捕,還擊的24歲男子則因為持有「隱蔽攜槍許可證」(concealed carry licens),沒有受到指控。