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美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

記者林彥臣／綜合報導

美國5月29日為國定假日「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）但是芝加哥自26日下午連續假期開始之後，就爆發多起槍擊案，累計造成9人死亡、39人受傷，受害者年齡從2歲到77歲不等。根據CBS News統計，截至當地時間30日凌晨5點，整個芝加哥發生的槍擊案，超過30起。

根據CBS News報導，連假第一起槍擊案發生於26日下午，一名男子在波蒂奇公園（Portage Park）附近的西蒙特羅斯大道6300號街區（6300 block of West Montrose Avenue）被槍殺。

警方表示，當天下午5點39分左右，至少1名嫌疑人靠近這名29歲的受害人，並拿出手槍開槍，受害人腹部中彈，被送往伊利諾斯共濟會醫院（Illinois Masonic Hospital）情況危急。

▲▼美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」。（圖／翻攝自ABC 7 Chicago）

▲美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」。（圖／翻攝自ABC 7 Chicago）

26日晚上7點46分，在富勒公園西43街300號街區（300 block of West 43rd Street in Fuller Park）一名 32歲男子腿部中彈。他在危急情況下被送往芝加哥大學醫學中心（University of Chicago Medical Center）。警方對於這起槍擊事件，沒有更多訊息。

警方指出，26日晚上10點24分左右，一名17歲的男孩在南美林大道9700號街區（9700 block of South Merrill Avenue in the Jeffrey Manor）應門後被槍擊，左大腿中彈，被消防隊送往芝加哥大學醫療中心（University of Chicago Medicine），救治後復原情況良好。

27日下午，北河酒店（River North hotel）房間內發生槍擊事件，造成2人受傷。警方指出，一名23歲的男子在酒店房間內操作槍枝，持槍男子左手中彈，房間內一名25歲男子腹部中彈。2人都被送往西北紀念醫院（Northwestern Memorial Hospital）復原狀況情況良好。

28日晚間，一名2歲女孩意外開槍擊中自己。根據警方表示，女孩在羅傑斯公園（Rogers Park）附近，發現了一把手槍，不小心開槍擊中了自己的手，送醫後復原情況良好。

28日晚間，芝加哥西南區福特城購物中心（Ford City Mall）發生槍戰，一名嫌疑人受傷並被捕。警方稱，一名24歲男子被一名21歲槍手襲擊，隨後他也拔出自己的槍還擊，擊中對方的腿部。

警方指出，先開槍的21歲槍手被捕，還擊的24歲男子則因為持有「隱蔽攜槍許可證」（concealed carry licens），沒有受到指控。

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