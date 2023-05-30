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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年創業大賽啟動　高額獎金等你拿

記者趙禕/上海報導

2023年海峽兩岸青年創業大賽今天正式啟動，參加這項已經連續舉辦8年賽事的隊伍不但有機會領到高額獎金，還能得到專家指導，甚至拿到創業資源對接和投融資並直接落戶上海的創業基地。將再次帶給兩岸青年用「創意點亮夢想，創業改變未來」的機會和舞台。

這項比賽從2016年開始舉辦，過去7年來吸引了海峽兩岸約8000位青年才俊、3403個海內外優質項目參賽，發掘出許多有潛力和創新力的青創團體和新創企業。

▲海峽兩岸青年創業大賽每年都吸引眾多優秀青年參賽。（圖／記者趙禕攝）▲海峽兩岸青年創業大賽每年都吸引眾多優秀青年參賽。（圖／記者趙禕攝）
▼2021年大賽冠軍骨科手術機器人項目落地上海灣區高新區，已經取得多項技術突破並獲得多項政府扶持資金。（圖／記者趙禕攝）▼2021年大賽冠軍骨科手術機器人項目落地上海灣區高新區，已經取得多項技術突破並獲得多項政府扶持資金。（圖／記者趙禕攝）

今年的比賽以「攜手奮進　逐夢未來」為主題，期望搭建一個讓兩岸青年激發創新創業活力、攜手奮進聚合力、同心築夢創未來的平台；大賽聚焦上海主導產業光電晶片、智慧製造、生命健康、數位經濟、文化創意五大領域，發掘具有潛力和創新力的的青創團體和新創企業，促進成果落地轉化，同時吸引優質企業在上海灣區高新區集聚。

比賽不但讓青年們有機會展現自己「腦洞大開」的創意項目，還將為進入決賽的隊伍舉辦「海峽兩岸青年創新創業研修營」；而大賽原有的「兩岸青創雲論壇」將常態化舉行，邀請50位海峽兩岸創投機構高階主管和多位法律、稅務、創業領域的知名專家導師，開設創業輔導公開課、創業大咖對話、創業項目問診及導師聊科創短視頻等四大系列，為參與隊伍提供專業指導，也為優秀的團隊提供創業資源對接、投融資及市場拓展的最佳舞台。

▲以往賽事主辦方都會邀請許多專家現場指導參賽隊伍。（圖／記者趙禕攝）▲以往賽事主辦方都會邀請許多專家現場指導參賽隊伍。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸青年創業大賽有豐富的獎金，一等獎1名可以獲得10萬元人民幣現金獎勵、3名二等獎可以各獲得4萬元人民幣現金獎勵、6名三等獎可以各獲得2萬元人民幣現金獎勵，還有優勝獎10名，可以各獲得現金獎勵6千元人民幣。本屆賽事精心設置了十大項目海選區，包括台灣大健康產業聯盟、兩岸經營者俱樂部、兩岸青年企業家俱樂部、上海交通大學產業融合與創新發展中心、上海華訊科技創業中心、北京中關村．西南交通大學軌道交通產業科技創新中心、女性創業創新聯盟、信存集團、比樂文化創意產業園以及佛山德澤書院。

▲▼2021年海峽兩岸青年創業大賽獲得一等獎和二等獎的隊伍。（圖／記者趙禕攝）▲▼2021年海峽兩岸青年創業大賽獲得一等獎和二等獎的隊伍。（圖／記者趙禕攝）▲▼2021年海峽兩岸青年創業大賽獲得一等獎和二等獎的隊伍。（圖／記者趙禕攝）

除了獎金之外，上海（金山）海峽兩岸青年創業基地也會和優秀項目主動對接，全程服務優質項目落戶基地，這些年來已經有一百多個台青創業項目在賽後註冊企業落戶金山區青創基地。創業基地還會在項目入駐初期最大限度降低創新創業成本、提供一站式落地配套政策和全方位代辦服務，並整合政府部門、行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力項目打通市場通路。每一年決賽過後，也都有專業投資人當場向優秀的項目遞出橄欖枝，直接提出投融資的要約。

▲優秀的項目不但能入駐上海青創基地，還有機會得到創投機構的投融資。（圖／記者趙禕攝）▲優秀的項目不但能入駐上海青創基地，還有機會得到創投機構的投融資。（圖／記者趙禕攝）

從今天開始到7月2日報名截止，7月5日到7月7日的初賽將選出80個項目入圍複賽；7月底將分別在上海、台北、廣州三個賽場同步路演，讓複賽隊伍透過「8分鐘項目路演+6分鐘現場答辯」決出前20名進入決賽；8月底再在上海進行總決賽決出一、二、三等獎及優勝獎。有興趣一展長才的青年可以透過大賽官網 http://2023.jskechuang.cn/ 報名參賽，發揮創意、實現夢想。

▲▼前兩屆大賽參賽隊伍在決賽現場展示項目內容。（圖／記者趙禕攝）▲▼前兩屆大賽參賽隊伍在決賽現場展示項目內容。（圖／記者趙禕攝）▲▼前兩屆大賽參賽隊伍在決賽現場展示項目內容。（圖／記者趙禕攝）
▼有興趣參賽的人可以掃碼進入官方報名網站。（圖／主辦方提供）▼有興趣參賽的人可以掃碼進入官方報名網站。（圖／主辦方提供）

2023上海海峽兩岸青年創業大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組指導，上海市台灣同胞投資企業協會、上海市科技創業中心、上海市青年聯合會、上海市就業促進中心、兩岸青年創業孵化器聯盟、兩岸企業家聯合會、滬港青年會聯合主辦。

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