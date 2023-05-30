巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

▲余男不滿文章被刪除，因此惡整程姓女板主。圖與本文無關，非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名余姓男子不滿在巴哈姆特電玩資訊站某手遊哈拉板上的PO文被程姓女板主刪除，竟不斷入侵對方的各平台帳號竄改密碼，還將程女的市話、兩個手機門號停話，讓女板主崩潰提告。對此，台北地院刑事部分判余男5月徒刑，緩刑5年；另外民事部分，須賠償程姓女子6萬元。

判決書指出，程女指控，她2019年8月13日看到余男在遊戲哈拉板發出違反板規的文章，因此立刻刪文並禁止余男發文1個月，14日則收到余男站內信稱「我沒做的事情就是沒做，我一定會不計其代價要妳給交代」，讓程女心生恐懼。

隨後，余男找到程女的臉書帳號，以兩個假帳號分別先私訊質疑程女，事後又在程女的公開貼文下方留言，「不實指控別人，要不要公開說明一下」、「說我公開散布外掛，沒有做的事情為什麼可以給人定罪？不要濫用職權，不當指控別人」。

余男展開復仇計畫，先於2019年8月19日入侵程女的蝦皮賣場，讓程女無法再登入，看到程女重新登入、更改密碼後，又於21日及24日嘗試登入。

▲余男經過嘗試1萬多次的嘗試，將程女的密碼更改。（圖／翻攝巴哈姆特）



余男發現無法再入侵程女的蝦皮帳號後，轉攻程女的中華電信帳號，經過多次攻防戰後，余男於同年9月3日再次登入程女的帳號，將程女的市話、兩個手機門號停話，還幫程女申辦國際漫遊與更改服務方案。

程女表示，余男又於2019年9月16日在該手遊的哈拉板PO出她的私訓內容，其中透露她的本名，期間也密集嘗試登入及更改她的露天拍賣、Apple、Yahoo、Paypal、Discord、Instagram、KKbox、niconico、Twitch、Garena、Steam等各大平台密碼。

對此，余男開庭時坦承犯行，認為他的作為並沒讓程女有實際損失，但因生活困難，無法達到程女要求的20萬元賠償，僅能賠6000元，「6000元現在也沒辦法拿出來，當時十分氣憤，試了1萬多次密碼」。

對此，台北地院認為，余男任意更改程女的帳號資料多次，認定侵害人格權且情節重大，另又在未經同意的情況下，於匿名的論壇公布程女本名，違反隱私權，因此判賠6萬元。

刑事部分，余男被依偽造準私文書罪，處有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止對程女有不法侵害、騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，及應於判決確定之日起2年內參加法治教育3場次。