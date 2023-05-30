　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

▲▼生氣,暴怒,憤怒,髒話。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲余男不滿文章被刪除，因此惡整程姓女板主。圖與本文無關，非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名余姓男子不滿在巴哈姆特電玩資訊站某手遊哈拉板上的PO文被程姓女板主刪除，竟不斷入侵對方的各平台帳號竄改密碼，還將程女的市話、兩個手機門號停話，讓女板主崩潰提告。對此，台北地院刑事部分判余男5月徒刑，緩刑5年；另外民事部分，須賠償程姓女子6萬元。

判決書指出，程女指控，她2019年8月13日看到余男在遊戲哈拉板發出違反板規的文章，因此立刻刪文並禁止余男發文1個月，14日則收到余男站內信稱「我沒做的事情就是沒做，我一定會不計其代價要妳給交代」，讓程女心生恐懼。

隨後，余男找到程女的臉書帳號，以兩個假帳號分別先私訊質疑程女，事後又在程女的公開貼文下方留言，「不實指控別人，要不要公開說明一下」、「說我公開散布外掛，沒有做的事情為什麼可以給人定罪？不要濫用職權，不當指控別人」。

余男展開復仇計畫，先於2019年8月19日入侵程女的蝦皮賣場，讓程女無法再登入，看到程女重新登入、更改密碼後，又於21日及24日嘗試登入。

▲▼巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女版主　下場慘了。（圖／翻攝巴哈姆特）

▲余男經過嘗試1萬多次的嘗試，將程女的密碼更改。（圖／翻攝巴哈姆特）

余男發現無法再入侵程女的蝦皮帳號後，轉攻程女的中華電信帳號，經過多次攻防戰後，余男於同年9月3日再次登入程女的帳號，將程女的市話、兩個手機門號停話，還幫程女申辦國際漫遊與更改服務方案。

程女表示，余男又於2019年9月16日在該手遊的哈拉板PO出她的私訓內容，其中透露她的本名，期間也密集嘗試登入及更改她的露天拍賣、Apple、Yahoo、Paypal、Discord、Instagram、KKbox、niconico、Twitch、Garena、Steam等各大平台密碼。

對此，余男開庭時坦承犯行，認為他的作為並沒讓程女有實際損失，但因生活困難，無法達到程女要求的20萬元賠償，僅能賠6000元，「6000元現在也沒辦法拿出來，當時十分氣憤，試了1萬多次密碼」。

對此，台北地院認為，余男任意更改程女的帳號資料多次，認定侵害人格權且情節重大，另又在未經同意的情況下，於匿名的論壇公布程女本名，違反隱私權，因此判賠6萬元。

刑事部分，余男被依偽造準私文書罪，處有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止對程女有不法侵害、騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，及應於判決確定之日起2年內參加法治教育3場次。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐
六月「12生肖運勢」出爐！
5億高中生案　導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子
31年麥當勞正式熄燈！　上百支持者擠爆大門搶拍留念

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

快訊／五股公寓「頂樓加蓋」深夜大火　在地人傻：陽台外都是霧的

國道3號南下266K「5車追撞」　賓士扭曲變形7人受傷

5億高中生案　廣告導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子

蘆洲少年撞球間撞到人　3人圍毆他揮刀反擊…1人腹部中刀

台北大安13公尺高「路樹倒塌」橫躺馬路　消防趕抵搶通

不爽友人老是借錢還嗆聲　他找乾哥設局當街砍殺！5煞落網

金管會堅持財政部900號公告　4人涉炒TDR成冤獄...律師：提告偽造文書

熱昏頭！苗栗老農疑中暑失足摔水溝　警民合力救援

國道肇事一家三口路肩待援　母抱女遭貨車撞飛雙亡！駕駛代價曝

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入文字現場譜曲！

巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

快訊／五股公寓「頂樓加蓋」深夜大火　在地人傻：陽台外都是霧的

國道3號南下266K「5車追撞」　賓士扭曲變形7人受傷

5億高中生案　廣告導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子

蘆洲少年撞球間撞到人　3人圍毆他揮刀反擊…1人腹部中刀

台北大安13公尺高「路樹倒塌」橫躺馬路　消防趕抵搶通

不爽友人老是借錢還嗆聲　他找乾哥設局當街砍殺！5煞落網

金管會堅持財政部900號公告　4人涉炒TDR成冤獄...律師：提告偽造文書

熱昏頭！苗栗老農疑中暑失足摔水溝　警民合力救援

國道肇事一家三口路肩待援　母抱女遭貨車撞飛雙亡！駕駛代價曝

美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

岸田文雄長子屢引爭議　6／1辭任首相秘書官

巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

恭喜！跆拳道世錦賽　奧運銅牌女將羅嘉翎奪銀

快訊／五股公寓「頂樓加蓋」深夜大火　在地人傻：陽台外都是霧的

海運業界看萬海不會退出美國線　也很難退出美國線

路透：馬斯克擬本週訪問中國　將會見高階官員

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

國道3號南下266K「5車追撞」　賓士扭曲變形7人受傷

兩岸青年創業大賽啟動　高額獎金等你拿

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

社會熱門新聞

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

少年撞球間撞到人　3人圍毆1人中刀

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形亡！他肇逃再撞人G了

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

即／五股公寓深夜大火　在地人看濃煙嚇傻

5億高中生案　導演親曝「賴家人」日常

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

正妹遭「大外割壓制」！胸前春光炸出　嗆警原因曝

即／蘆洲男煎香腸睡著...鄰居見他家冒黑煙報警

超扯婚錄亂入嗑桌菜、喝酒水！　新娘氣壞PO文反挨告

莒光甜心夜宿男少校寢室　1關鍵她告贏國防部

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

更多熱門

相關新聞

三女子聯手將渣男詐騙犯送進監獄 「甜蜜復仇」後相約國外旅遊

三女子聯手將渣男詐騙犯送進監獄 「甜蜜復仇」後相約國外旅遊

上海一名何姓男子腳踏三條船，不僅騙色還騙財10萬多元人民幣（約逾37萬元新台幣），東窗事發後被三名女子聯手舉報詐騙，被法院受理。這起詐騙案近日由法院作出判決，何姓男子被處2年6個月有期徒刑，同時，判決出爐後，才發現完成「甜蜜復仇」的三人已相約國外旅遊度假散心。

高雄農改場發現百香果「好吃密碼」

高雄農改場發現百香果「好吃密碼」

花蓮國際好食市集穿衣密碼享優惠

花蓮國際好食市集穿衣密碼享優惠

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

最強復仇！寡婦勾引殺夫仇人　送他進監獄

最強復仇！寡婦勾引殺夫仇人　送他進監獄

關鍵字：

巴哈復仇密碼板主

讀者迴響

熱門新聞

中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

快訊／一中32年「地標麥當勞」熄燈

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

少年撞球間撞到人　3人圍毆1人中刀

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形亡！他肇逃再撞人G了

快訊／魔獸要離台了！　時間曝光

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

「TOYOTA全新房車」現身了

即／五股公寓深夜大火　在地人看濃煙嚇傻

5億高中生案　導演親曝「賴家人」日常

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

更多

最夯影音

更多
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面