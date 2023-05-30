溫柔呵護女性內在力量　曼黛瑪璉歡慶30週年祭女性專屬優惠　尋找1993年出生的你

▲曼黛瑪璉歡慶30週年，邀請邵雨薇擔任品牌代言人。（圖／曼黛瑪璉提供，下同）

消費中心／綜合報導

身為現代女性，我們總是時刻在調整自己的定位，讓每一個角色都能完美發揮，選擇讓自己舒適的生活是絕對不能妥協的堅持，曼黛瑪璉溫柔呵護內在美、讓每一個女性都能安心做自己。曼黛瑪璉今年歡慶30週年，6月品牌月推出不間斷優惠，6/1～6/7符合活動資格即享百貨當季新品買一送一，且6/1起於艾思妮集團旗下品牌消費就有機會抽中日本來回機票，還有機會將整單免費、購物金等優惠帶回家。

▲艾思妮集團於1993年創立品牌曼黛瑪璉，深耕女性內在美市場，為女性打造出「穿的保養品」。

艾思妮集團於1993年創立品牌曼黛瑪璉，開啟了台灣內衣市場的新篇章，不僅打造出當時業界少見的機能內衣，亦成為支持女性的溫柔力量。迎接品牌30週年，也表示將持續深耕女性內著市場，致力推廣內在美學、滿足全方位的穿著需求，為女性打造出「穿的保養品」。

▲歡慶品牌30週年慶，曼黛瑪璉紛紛收到歷屆女神級品牌好友莫允雯、舒子晨、徐若瑄的暖心祝福。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

歡慶品牌30週年，曼黛瑪璉紛紛收到歷屆女神級品牌好友莫允雯、舒子晨、徐若瑄的暖心祝福，同時擁有時尚精靈之稱的邵雨薇也擔任年度品牌代言人，清新甜美的外型與直率的性格，也讓她擁有大批忠實粉絲，自信、勇敢、熱情的特質，在在都能精準地詮釋出新世代的內在美，「女性的每一種美，都值得被好好對待」，也藉由曼黛瑪璉對女性內在美學的呵護，成為每一位女性最貼心的後盾。

▲2005年創立第2個品牌瑪登瑪朵，以簡約摩登的時尚新風格，吸引更多年輕女性族群。

曼黛瑪璉今年迎來30週年，也特別要大力號召和曼黛瑪璉一樣、來自1993年的你，於6/1～6/7期間，在百貨直營門市秀出證件上的1993出生年份，即可享有當季新品買一送一的限定優惠；此外，艾思妮集團旗下品牌瑪登瑪朵也一同歡慶，祭出「尋找來自2005年的女孩」活動，消費滿$2,005就送人氣熱銷Bratop乙件，超迷人優惠僅限7天，絕對要跟上這一波！

▲獨家引進瑞士的國際品牌HANRO，世界級的工藝技術加上慵懶迷人的設計風格，是許多好萊塢名人的時尚單品。

艾思妮集團6月適逢品牌月，優惠不間斷！歡度品牌生日慶，6/1起於曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、HANRO等品牌百貨直營專櫃，消費不限金額就有機會抽中日本來回機票，還有每週三加碼紅利點數2倍送，與滿額刮刮樂（最高可享整單免費），更有$500購物金大方送給你，超多好康優惠邀請女孩們一起拿好拿滿，快揪媽媽跟好姐妹一起來享受專屬女性的優惠。