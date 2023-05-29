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社會 社會焦點 保障人權

不爽友人老是借錢還嗆聲　他找乾哥設局當街砍殺！5煞落網

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名少年遭2人當街持棍棒、開山刀毆打、砍傷，造成他左手臂、右膝蓋刀傷，警方趕抵將他送醫，幸無大礙，警方後續循線逮捕5名惡煞，才知雙方因金錢問題起口角，設局砍傷他，訊後將5人依妨害秩序及重傷害等罪移送偵辦。

▲▼鄭少被設局在路上當街被毆打砍傷，警方循線逮捕5名惡煞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲鄭少被設局在路上當街被毆打砍傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，17歲鄭姓少年長期向18歲蕭姓友人借錢未果，過程中起口角糾紛，蕭男懷恨在心，找來乾哥哥21歲謝男商討要給鄭少好看；27日下午1時許，蕭男與鄭少相約騎機車一起去中和找乾哥哥謝男，沒想到騎機車到三重區中正北路時，蕭男藉故停車，此時乾哥友人21歲蘇男、31歲陳男，搭小黃趕到，攔下2人。

▼鄭少被設局在路上當街被毆打砍傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭少被設局在路上當街被毆打砍傷，警方循線逮捕5名惡煞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇、陳2人衝下小黃後，分持棍棒、開山刀對鄭少毆打、砍殺，造成他左手臂、右膝蓋有刀傷，事後3人逃離現場，到蘆洲永安南路由26歲郭男開車接應離開，企圖設下斷點，增加警方查緝困難。

警方獲報到場，僅看到鄭少傷痕累累坐在地，立即叫救護車將他送往三重醫院救治，所幸治療後無大礙，警方事後成立專案小組，鎖定5人行蹤，9小時後將蕭男等5人逮捕，依違反刑法妨害秩序及重傷害罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼警方循線逮捕5名惡煞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭少被設局在路上當街被毆打砍傷，警方循線逮捕5名惡煞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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