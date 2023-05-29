彰化「普龍宮」諧音哏網路爆紅…信徒建議改名！乩事親曝宮名由來

記者唐詠絮／彰化報導

有神蹟！彰化社頭鄉一間神壇取名「普龍宮」，諧音與「噗嚨共」相似意外成為網紅打卡熱點，有人說這廟一定也「普普」的，但宮廟乩事人員表示，宮名是12年前嘉義縣番路鄉觸口村的龍隱寺向濟公禪師所賜，廟方強調，為信眾「辦事」時，可不是像做起事來沒頭沒腦「噗嚨共」，每一環節可都馬虎不得的。

▲普龍宮名與諧音「噗嚨共」雷同，意外爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，彰化社頭正在興建一間新寺廟，門前的對聯是「普天同慶龍降臨，玄武殿前神靈浩」，看似相當莊嚴肅穆，不過再抬頭一看，該廟宇正上方寫著大大的「普龍宮」，名稱與台語的「噗嚨共」意外相似，令人印象深刻。

「普龍宮」乩事江蕙燕說，廟名是「神明選的」，當時她從事美髮業，為客人剪髮時，從鏡中看到的自己總是戴濟公帽，經請示神明後才得知，「要為信眾服務」，後來才經由濟公降駕，成為乩事人員，信徒也越來越多，去年10月才移到現址。

▲普龍宮乩事江蕙燕。

「大家開心就好」，江蕙燕說，最近「普龍宮」在網路爆紅，也引發不少民眾朝聖，當年道濟禪師取名時也感到非常的有趣，也有許多信徒說為何將宮名取得跟諧音「噗嚨共」一樣，紛紛建議改名，但她強調，會這樣取一定有師父的寓意，沒想到卻變成廟名特色。

江蕙燕說，普龍宮的每一位信徒及執事人員，都也一份很棒的正當職業，為人也很正派，目前固定周六禪師降駕為信眾指點迷津、未來的目標是成立功德會，能為社會盡一份心力。