普丁送大禮？　白俄總統：想要核武「加入俄白聯盟」就對了

▲ 普丁先前出訪白俄，與盧卡申科會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯正式推動在白俄羅斯部署戰略核武，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日也公開喊話，希望擁有核武的國家只要在俄烏戰爭中站在俄羅斯這邊，就可獲得普丁提供的武器。

綜合《新聞周刊》、《烏克蘭真理報》，盧卡申科25日接受俄國官媒記者紮魯賓（Pavel Zarubin）採訪時聲稱，普丁將向任何加入俄國與白俄「俄白聯盟」（Union State）協議的國家提供核武，並稱之為「結盟的特殊機會」。

盧卡申科說明，「如果有人感到擔心……我不認為托卡葉夫（哈薩克總統）會擔心，但如果突然發生什麼事，就不會有人介意哈薩克和其他國家與我們一樣，和俄羅斯聯邦維持密切關係」，「這很容易，這些國家應加入白俄和俄國的聯盟，就這麼簡單，所有人都會擁有核武。」不過他也補充，這是他的個人觀點，不代表俄方看法。

普丁多次被控以核武威脅烏克蘭及其盟國，克里姆林宮對此則反駁，只有在俄國主權受到直接威脅的情況下才會部署核武，這是俄國多年來的標準政策。儘管俄國近期推動在白俄部署戰略核武，專家仍認為，俄國動用核武的可能性並不高。

另一方面，盧卡申科被白俄反對派爆料，與普丁會面後送醫且情況危急，已經是他本月第二次傳出病危消息，目前未獲證實。紮魯賓28日上傳這段訪問，據信是在25日於莫斯科舉行的歐亞經濟聯盟會議期間拍攝。