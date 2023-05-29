第一線人員之自殺防治守門人訓練　近萬人熱情參與

▲第一線人員之自殺防治守門人訓練已於27日結訓。（圖／台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心提供）

生活中心／綜合報導

台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心於民國 112 年 5 月 27 日(星期六)下午 13時 30 分，假臺大醫院第七講堂與衛生福利部、中華民國醫師公會全國聯合會等單位，共同舉辦首度全國性的第一線人員之自殺防治守門人訓練，報名人數達近萬人！

自殺防治守門人訓練的推廣已行之有年，今年首次將對象從原先的醫療人員，社會工作師、長照人員擴大至村長、里長等社區的第一線人員，邀請推廣單位更是涉及社會局、衛生局以及相關學協會等，希望在強化社會安全網的同時，也期望能落實人人皆是守門人的願景，共創自殺防治的新里程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師公會全國聯合會周慶明理事長表示根據臺灣自殺防治學會的資料顯示有六成自殺死亡者他在自殺的前七天就有就醫的紀錄，可以知道第一線的醫療人員、社工人員等等，在自殺防治上扮演著一個不可或缺的角色 同時也顯示出第一線人員在自殺防治的重要性。

全國自殺防治中心李明濱主任表示一個人要自殺，絕對不是要結束他的生命 他是要結束他的痛苦，如何找出、發現個案情緒的痛苦，加以關懷並轉移是重要的，守門人訓練是重要的自殺防治策略之一，自中心成立以來就不曾停止推行，自殺防治法第九條第三款也明定推動自殺防治守門人的培育，可協助防範周遭自殺風險者發生自殺行為。

楊瓊瓔立委表示本次訓練線上以及現場報名的人數將近萬人，我們希望這只是一個開始，也希望大家一起攜手同心我們一起做一個守門人，以因應一問二應三轉介的精神。

衛生福利部心理健康司鄭淑心副司長表示自殺是一個全球的公共衛生的問題，民國 94 年就開始推動全國自殺防治的策略，那在多年來經過我們的努力，已經下降到近 20 年來的一個低點，都是有賴於說大家一起協力的結果。自殺防治的守門人訓練從一般的醫師人員到近年也擴大到社工人員、長照人員，在楊瓊瓔立法委員的支持之下 也將基層的民政跟社區領域的組織納入我們自殺防治守門人的一個行列。自殺防治的工作需要跨部門一起來努力，從中央政府一般的民眾，大家都是珍愛生命守門人。

長期照顧發展協會全國聯合會潘政聰理事長表示根據統計整個 65 歲的老年人口將會超過 20%，長照機構的需求日益增加，但老年人可能沒辦法馬上適應機構式的生活，所以長照人員是否辦法辨別出個案情緒上自殺意念或傾向，就顯得非常重要。

社會工作師公會全國聯合會溫世和理事長表示去年政府成立心理健康司，更地明確推動心理健康及自殺防治，在這三年疫情期間，不管有無確診，大家都有感受到疫情帶來的壓力，同時也危及到心理健康。不論醫療人員、社工人員或長照人員乃至鄰里長都是最容易接觸到弱勢族群的人，在面對弱勢族群的心理健康時，第一線人員就顯得十分重要，希望能透過大家的努力共同來建構社會安全網。

疫情後自殺防治之趨勢

台灣自殺防治學會詹佳達秘書長表示，疫情對許多人的心理狀態造成了不小的影響，根據調查結果，超過 44.4%的民眾在過去一個月中因為疫情而感到壓力。另外，統計顯示自殺個案有 88.2%在自殺前一年有就醫行為，因此位於第一線，面對潛在自殺風險個案的守門人員就顯得尤為重要，詹佳達也強調自殺行為絕非單一因素造成，需要多層面的預防及介入措施，才能有效的幫助自殺風險個案。

自殺防治守門人

台灣自殺防治學會吳佳儀理事表示，預防勝於治療，而守門人概念在自殺防治中扮演重要的角色，訓練課程藉由案例討論、情緒支持技巧、心情溫度計的介紹等內容，讓受訓人員可以掌握「1 問、2 應、3 轉介」的方法，學習辨認自殺風險因子及基礎的自殺防治處遇技巧，給予關懷並適時轉介，提供資源協助有自殺意念者。社會資源網絡與轉介技巧台灣自殺防治學會蕭雪雯理事表示自殺防治環環相扣，藉由提供適當的預防及介入處遇，減少自殺風險，同時強化個案與支持系統的連結，協助個案接受持續而有效的專業照護，降低再自殺危險性。

綜合座談互動踴躍

現場及線上一共由學員提出了 15 至 20 題問題，包含在面對個案時的處置、心情溫度計的適用年齡範圍以及通報後續的追蹤等實務上的問題，可看出參與的學員們踴躍參與討論。