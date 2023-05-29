DJ肇逃「謊報車牌遺失」赴美15年　為了駕照乖乖返台面對

▲柴姓男子15年前涉嫌酒駕肇事後逃逸，撞擊力道之大，車牌和部分車殼零件丟掉在現場。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名具有台美雙重國籍的柴姓男子，15年前在台北市酒後開車，把1名行人撞到顱內出血，力道之大，連車牌都遺落現場，柴男逃隔天向警局報案車牌遺失，隨後就去了美國加州，直到日前美方發現柴男被台灣通緝，通知我駐外使館，台北地檢署要求美方註銷他的美國駕照，柴男只好回台面對司法審理，被依肇事逃逸罪起訴。

據了解，40多歲的柴姓男子家境不錯，過去曾在台北市擔任DJ，更是信義區知名夜店BARCODE的常客，2008年4月5日晚上，他和女性友人在夜店暢飲後，再轉到忠孝東路錢櫃KTV續攤歡唱，結束後，女性友人自行搭車回家，柴男獨自酒後駕車，行經和平東路時發生車禍。

被撞的行人當場倒地不起，被送醫診斷有嚴重顱內出血，所幸急救後撿回一命，警方勘查現場只找到一塊掉落的車牌和部分車殼零件，正準備循線追人時，柴男竟然在隔天自己跑去警局報案，稱車牌遺失，因此被抓到肇事逃逸。

▲檢察官透過外館回復請求美方註銷柴男駕照，柴男為了繼續在美國開車，只好回台面對司法。（示意圖／pixabay）

柴男堅稱不知道自己撞到人，隨後就返回美國加州，一待就是15年，被台北地檢署發布通緝，僅在2022年一度持美國護照短暫入台，由於柴男始終保有我國籍且遭通緝，包括父母身亡等很多公私文件，需要我外館認證，日前美方審核柴男駕照時，再次透過我外館詢問適宜性，檢察官認為他就是駕車肇事，請求美方撤銷駕照。

柴男因可能終身無法在美國開車，只好乖乖返台，檢察官調查認為，有關車禍致人受傷部分，先前就已由柴母支付45萬元與被害人達成和解撤告，由於當時未能在肇事現場對柴男進行酒測，也無法追究酒駕公共危險罪嫌，至於柴男明知自己肇事撞掉車牌卻謊報遺失所涉及誣告罪，已經超過追訴時效，因此最後只依肇事逃逸罪將柴男起訴。

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