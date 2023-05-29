北投「路邊大噴泉」狂洩　貨車駕駛撞斷消防栓落跑！

▲北市北投區大貨車魏姓駕駛，倒車時不慎撞擊消防栓後竟肇事逃逸，導致噴泉漫溢到路口近1小時。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

還沒睡醒？北市北投區三和街一段82巷口今（29日）上午6時許，65歲大貨車魏姓駕駛倒車離開路邊停車格時，不慎撞擊到消防栓，導致斷裂消防栓如同噴泉狂瀉而出。然而，魏男肇事後未報警直接駛離，警調閱監視器才聯繫他到案說明。魏男錯愕向警說「不知道該怎麼處理」，後續也將面臨罰單及自來水求償。

北投分局交通分隊上午6時36分接獲報案，魏姓男子駕駛大貨車沿三合街一段82巷南往北方向起駛倒車到肇事處時，其右後車尾與肇事處消防栓發生碰撞致消防斷裂大量噴水，肇事後魏姓駕駛未報警，直接逃離現場，交通分隊調閱監視器才聯絡他到案說明。

▲魏姓大貨車駕駛倒車不慎撞擊到消防栓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

湧出大量水柱的消防栓，經警通知北水處於7時32分關閉開關；警方也指出，將對魏姓男子肇事逃逸部分依規定裁處，另外，他先行開來的銀色小客車違規停放部份，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款製單舉發。

北投分局呼籲，駕駛車輛起駛時，除了應注意倒車狀況、小心謹慎外，用路人也應留意、提防正在倒車或已發動的車輛，應注意前後左右路況，避免引發交通事故，如發生交通事故，應依道路交通事故處理辦法，撥打110報案。