快訊／士林區闖紅燈飆120km輾斃騎士！肇事男遭判6年半

記者黃宥寧／台北報導

52歲胡姓男子去年駕駛車輛從彰化北上欲找女兒，卻無視號誌燈號以時速120公里在士林區狂開，進而撞擊停等紅燈的廖姓駕駛車輛，再逆向輾斃陳姓騎士，肇事後激動喊「我要搶救世界」等語，被依殺人等罪起訴羈押至今。士林地院今（11日）宣判，依殺人未遂等罪判刑6年6月。

去年7月1日晚間10時許，胡男開車從國道3號快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入北市市區，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈，4時31分行經承德路4段交岔路口，以120公里時速，衝撞由廖姓男子駕駛停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車向右偏逆向駛入承德路4段，再輾過陳姓騎士，導致陳男流出大量鮮血，藍白拖鞋落在胡男車輛底下當場慘死。

胡男向警稱，當時看到紅燈有踩煞車，但「我要以我的生命為主，所有的炫光都要讓我通過」；甚至還說：「VIVOO叫我撞撞看，只要我活著，其他人絕對死不了」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下想說為了搶救世界我一定要這樣做，我當下不知道是真的人」。

▼胡男當時衝撞停紅燈汽、機車，陳姓保全遭輾斃身亡。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

檢方偵辦後，以胡男用藥紀錄及精神鑑定報告顯示，胡男患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，曾施用毒品，其精神病症與案發行為「具部分相關性」幻覺與疲勞駕駛兩者混合下，致辨識行為違法或依其辨識行為能力「顯著減低」，依殺人、殺人未遂罪，從重依殺人罪嫌起訴罪。



今年3月開庭時，胡坐在輪椅上稱「我沒有殺人意思」，因為不認識被害人，接著更說「我是疲勞駕駛」；其法扶律師指出，胡犯罪事實均坦承，主觀上是疲勞駕駛導致死亡，最後胡更向法官求交保說「讓我交保出去處理保險，如果被羈押對當事人不是好事」，且保險有期限，他意外險保2千萬，不幸造成死亡可賠2千萬。

今士院一審宣判，依殺人未遂等罪判處6年6月，胡從看守所被提訊到庭聽判，聽完後臉色凝重。由於羈押期屆滿，審判長問他對於延長羈押、交保有什麼意見，胡虛弱說「我想出去」，其辯護人稱，胡雙腳已殘廢，無逃亡之虞，可用5至10萬具保，公訴檢察官則認，胡遭判超過6年徒刑，以5至10萬交保顯過低，容易棄保逃亡，認仍有羈押必要。