6修復師7hrs完成！76行者曝「林淑雅父細看女兒傷口」：深沉的哀傷

▲靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆哀悼 。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日發生重大意外！附近建案吊塔吊臂掉落，重砸隔音牆後，掉落軌道上，捷運迎面撞上，造成1死10傷的悲劇。死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，事發當下撞擊力道猛烈，她傷勢嚴重，由知名遺體修復團隊「76行者」協助修復，一共出動6名修復師，7個小時才完成。

76行者發言人王薇君受訪時表示，因為林淑雅身上的傷口較大，傷口內還有玻璃碎片需要耐心夾出來，皮膚上也沾有血汙，一般人若身體黏黏，也會想好好洗個澡，因此有幫林洗遺體SPA，希望能讓林舒舒服服的離開。

王薇君指出，雖然林淑雅已經離世，但修復師在進行整骨等環節時，因為擔心林會緊張，她全程也緊握林的手，說說話、要林不要緊張，希望能讓死者內心好受一些。而整個修復過程出動6名遺體修復師，耗時7個多小時完成。

▲知名遺體修復團隊「76行者」協助修復中捷死者林淑雅的遺體。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

而修復過程中林父也在外等待，還詢問修復師「我可以進來看一下嗎？」，進入修復場地態度冷靜地，仔細查看女兒身上的傷口。王薇君透露，從林父的眼裡看到很深沉的哀傷，但他仍極力穩定自己的情緒，因為太太已經崩潰了，直言，「這樣的人讓人看得很捨不得」。

王薇君更哽咽表示，送林父離開後，她直到現在心情仍平復不下來，「人家一個女兒養這麼大，父母又非常客氣有禮，結果這麼好的一個家庭，為什麼？」。

王薇君提到，這次會採公益案件處理，本來想讓建商出錢，「換角度講，這麼大的企業、財團，因為你的疏忽，造成1死10傷，你不用負責嗎？你可以用社會的資源嗎？」，但她後來想想，「我們也想溫柔的對待林老師，對她的感謝，讓她感受到。」