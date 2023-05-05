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遲到被吐口水逼下跪　女怒吼「我忍你很久了」刺死家暴前夫

▲桃園市泰國籍祈姓婦人去年5月間因遲到醫院接前夫在女兒面前被羞辱痛毆，憤而持刀刺死前夫。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市泰國籍祈姓婦人去年5月間因遲到醫院接前夫在女兒面前被羞辱痛毆，憤而持刀刺死前夫。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市泰國籍祈姓婦人與同姓前夫長期感情不睦，去年8月間因遲到醫院接前夫出院引發爭端，返家時祈姓前夫故意將口中飯菜與口水噴在祈婦臉上，還以髒話羞辱，祈婦惱羞成怒持水果刀刺死前夫；桃園地院合議庭審理後依殺人罪判處祈婦5年6月有期徒刑，本案還可上訴。

桃園地院調查，泰國籍祈姓婦人與祈姓前夫雖已離婚但仍然同住，去年5月底，因祁姓前夫新屋裝潢，一家人暫時同住於桃園市某汽車旅館，因2人平時相處不睦，祁姓前夫去年8月間住院，同年月13日下午1時許，祈姓婦人遲到醫院接祁姓前夫出院，2人返回汽車旅館後在房間內爭吵，祈姓前夫在女兒面前喝令祁婦下跪，還故意將口中飯菜、口水吐在祈臉上，並以「死妓女」等髒話羞辱，還試圖毆打，因大女兒試圖擋下攻擊，但祁男仍徒手毆打祁婦巴掌。

祁婦當時不甘受辱被挨打，先持旅館房間內鏡子底座朝祁男頭部砸去，造成其頭皮挫裂傷，雙方發生肢體衝突，並互相搶奪放置房間內水果刀，祁婦搶得水果刀，怒吼「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」等語，持水果刀猛刺祁姓前夫身體多處，前頸下部、兩側前胸壁與後上背部多處銳器穿刺傷，導致肺部扁塌、兩側氣血胸與大量失血，雖經送醫急救，到院前已心跳停止，並於同日下午4時31分許宣告死亡。祁婦案發後，主動向蘆竹警分局自首，坦承犯行，警方則扣得犯案用水果刀、鏡座與案發時血衣等證物。

桃園地院合議庭審理時，祈婦對於上開事實均坦承不諱，其辯護人則以被告長期對受到死者家暴，導致有精神障礙或其他心智缺陷，本案犯行時，欠缺辨識其行為為違法之能力，應將被告送精神鑑定等語。法院調查後查出，被告於案發前並無精神疾病之就醫紀錄。

法官審酌，被告與被害人為前配偶關係，離婚後仍有同住之事實，共同養育有子女，被害人曾對被告施以家暴在案，案發時僅因細故，在雙方子女面前對被告行極為羞辱舉動，被告於犯罪當下受到極大精神刺激，可謂受被害人不當之舉所挑起，但人的生命法益仍應受到最高位階保護與評價，當下情緒激化，對被害人行刺數刀痛下殺手，手法極為兇殘，造成同在旅館的未成年子女莫大的心理創傷，在成長階段失去父親，侵害生命法益難以彌補，考量被告自首坦承犯行，祁女並無畏罪或隱瞞之舉，加上祁女長期被祁男家暴，情堪憫恕，審結依殺人罪判處5年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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