五河局長吳明華履新拜訪嘉市府　提水岸環境合作構想

▲水利署五河局長吳明華(圖左4)拜會市長黃敏惠，展望未來環境營造合作 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部水利署第五河川局新任吳明華局長至嘉義市政府拜會市長黃敏惠，雙方就嘉義市地區河防業務交換意見，並提出將來水岸環境營造相互合作及推展之構想。

第五河川局長吳明華說明，針對嘉義市河防安全，河川局將利用八掌溪清淤土方回填於湖內堤防(永欽一號橋至湖美三路間)防汛道路上改造現有堤防成超級堤防，除有效增加八掌溪通洪容量，亦提升湖子內地區整體河川及河防安全。此外，超級堤防縫合水與岸之環境，未來將與市府密切合作，串聯湖子內地區人行動線，結合河防安全、環境營造，創造地方新觀光休憩廊帶。

市長黃敏惠感謝河川局重視嘉義市民的居住安全，汛期前完成八掌溪永欽一號橋上游段清淤工作，對於朴子溪(牛稠溪橋至華興橋)河段也依計畫辦理高灘地清疏工作；另外長期亦規劃逐步興建嘉義市轄區內朴子溪堤防（華興橋至嘉義大排），以確保嘉義市南北二側重要河川之河防安全，保障市民生命財產安全。

市府工務處表示，市長黃敏惠重視河川防洪治理，期許五河局在重大河川治理工程能加速進行，未來在相關治水工程也能給予大力支持，也責成市府相關局處全力配合五河局作業辦理，降低淹水危害，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市。