學生妹「躺IKEA娃娃堆」狂自拍！剩4條腿超顯眼　網洗版怒轟

▲學生妹在娃娃堆裡自拍。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」頗受國人喜愛，其中狗娃娃更有大批擁護者；不過，就有網友日前在賣場直擊，兩位學生妹竟躺進娃娃堆裡，接著自拍了一長段時間，讓她打消購買的念頭，而此舉也惹怒大票網友。

女網友在Dcard貼出照片，質疑「這樣坐是可以的嗎？本來還想買狗狗，結果她們坐在那邊坐很久，還一直抱著拍照。」

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從畫面中可見，兩位學生妹仰躺進娃娃堆裡，手裡分別抱著黃金獵犬娃娃和大熊娃娃，同時不斷喬角度自拍，而露出的四條腿格外顯眼與突兀，也讓人不禁搖頭。

▲原PO本來想買娃娃，後來打消念頭。（圖／翻攝自Dcard）

對此，大票網友洗版砲轟，「猴子不意外」、「被猴碰過的娃娃完全不想買了」、「哪個沒家教的有夠可憐，可以跟IKEA投訴」、「坐購物車的猴也很多」、「這種直接拍臉公審了啦，真的超討厭這種瞎妹」、「白目當可愛」。

另外，也有店員碰過類似情況，表示「以前在書店上班，常有客人用他的大屁股直接坐在書上，走過去請他不要坐書，我剛走客人馬上坐回去，穿短褲的也在坐，大腿下面的肉整個貼在書上面，我從此不再買書，也不想生小孩。」