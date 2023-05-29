不想要智慧家電再延遲卡頓！用最新的Wi-Fi 7技術輕鬆搞定

【企劃特輯】

人們總是在追求更新、更便利的生活，相應的科技也隨之不斷推陳出新以滿足人們的需求，智慧家電接連的誕生正是最好的寫照，像是因為上班疲憊，懶得打掃家中環境，而誕生了掃地機器人；希望出門旅遊或在外工作時也能隨時看看家中可愛的毛小孩，因此出現了可以隨時遠端操控的智慧攝影機。

▲透過智慧攝影機，可以隨時看到家中毛小孩可愛的舉動。

近幾年人們使用智能家電的設備數量也越來越多，但在帶給我們便利的同時，似乎也開始遇到一些新的問題，像是在透過手機在給家中用品下指令的時候，得到的卻是不斷的轉圈圈、卡住；即便成功下達了指令，有時卻遲遲得不到智慧家電們的回應；又或者是滿懷歡喜地想看看家中小孩或毛小孩的時候，畫面卻接收不良、斷斷續續，這些我們常遇到的問題有很大部分的原因都出自於Wi-Fi技術。

▲連線延遲導致沒辦法及時觀看家中的毛小孩。

針對這樣的問題，TP-Link台灣區總經理許湘敏指出，由於智慧家電的連結與控制，大多是透過Wi-Fi網路來進行，而過往的Wi-Fi網路在連結了過多的設備時，可能因承載的流量過高而產生延遲，抑或是因為設備的訊號過多而產生相互干擾，導致指令沒辦法順利傳輸，未來將普及的智慧家庭，一家中有100多個設備都是有可能的，也因此為了解決這樣的困境，最新的Wi-Fi 7技術是必須的。

Wi-Fi 7透過最新的技術改革與新的無線電波頻段6Ghz大幅提升了傳輸流量，讓可同時承載的設備容量得到爆發性的提升，除此之外更降低了設備之間的干擾，讓指令能夠穩定的傳輸到各個產品上。但也由於使用了新的無線電波頻段，目前Wi-Fi 7在台灣還需等NCC核准後才能做使用。

許湘敏也進一步指出，Wi-Fi 7技術已經離我們的生活不遠了，目前已經有許多終端設備廠商如手機、筆電開始使用Wi-Fi 7的晶片去製造產品，相信在Wi-Fi 7開放後我們就能第一時間享受到Wi-Fi 7所帶來的便利。

▲TP-Link推出多款Wi-Fi 7網通設備。

為了因應消費者的需求與 Wi-Fi 7的來臨，TP-Link於去年11月舉辦了Wi-Fi 7產品發表會，成為全球首間發表Wi-Fi 7網通設備的品牌，許湘敏表示，TP-Link一直致力於鑽研網路應用趨勢與消費者的使用行為，隨時關注最新的趨勢發展推出相應的技術與產品，這次的Wi-Fi 7產品TP-Link也是信心十足。

本次TP-Link因應Wi-Fi 7推出的網通產品涵蓋了各種用途，從頂規萬用任何場合都適用的Archer BE900、為滿足電競玩家，具有降低遊戲延遲、提升遊戲穩定性功能的 Archer GE800、讓大坪數環境下高密度的Wi-Fi 連線自動串聯不中斷的Mesh Wi-Fi 系統 Deco BE95 以及適用於各類企業場域的商用AP Omada EAP780。

▲TP-Link Tapo C225網路攝影機、Tapo RV30 Plus掃地機器人。

除了網通產品外，TP-Link也一直秉持「可靠智慧」的座右銘，陸續推出了多款智慧家電產品，並搭配Wi-Fi 7網通產品，將消費者的生活困境輕鬆解決。如為了毛小孩飼主、家中有長輩／小孩須關注的消費者，推出高畫質智慧網路攝影機Tapo C225、為了勞累上班族推出的多功能掃地機器人Tapo RV30 Plus。並搭配獨家的HomeShield家庭照護系統讓消費者在使用各種連網設備的時候不僅便利，更可以獲得全面的保護。

許湘敏也表示，未來TP-Link也將持續為消費者打造更多便利的生活情境，運用TP-Link對網路技術和消費者的使用習慣深入了解，建構更多樣化的產品線，全方位滿足消費者的需求。

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