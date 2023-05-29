　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不想要智慧家電再延遲卡頓！用最新的Wi-Fi 7技術輕鬆搞定

【企劃特輯】

人們總是在追求更新、更便利的生活，相應的科技也隨之不斷推陳出新以滿足人們的需求，智慧家電接連的誕生正是最好的寫照，像是因為上班疲憊，懶得打掃家中環境，而誕生了掃地機器人；希望出門旅遊或在外工作時也能隨時看看家中可愛的毛小孩，因此出現了可以隨時遠端操控的智慧攝影機。

▲▼Wi-Fi 7智慧家電不再延遲卡頓。（圖／業者提供）

▲透過智慧攝影機，可以隨時看到家中毛小孩可愛的舉動。

近幾年人們使用智能家電的設備數量也越來越多，但在帶給我們便利的同時，似乎也開始遇到一些新的問題，像是在透過手機在給家中用品下指令的時候，得到的卻是不斷的轉圈圈、卡住；即便成功下達了指令，有時卻遲遲得不到智慧家電們的回應；又或者是滿懷歡喜地想看看家中小孩或毛小孩的時候，畫面卻接收不良、斷斷續續，這些我們常遇到的問題有很大部分的原因都出自於Wi-Fi技術。

▲▼Wi-Fi 7智慧家電不再延遲卡頓。（圖／業者提供）

▲連線延遲導致沒辦法及時觀看家中的毛小孩。

針對這樣的問題，TP-Link台灣區總經理許湘敏指出，由於智慧家電的連結與控制，大多是透過Wi-Fi網路來進行，而過往的Wi-Fi網路在連結了過多的設備時，可能因承載的流量過高而產生延遲，抑或是因為設備的訊號過多而產生相互干擾，導致指令沒辦法順利傳輸，未來將普及的智慧家庭，一家中有100多個設備都是有可能的，也因此為了解決這樣的困境，最新的Wi-Fi 7技術是必須的。

Wi-Fi 7透過最新的技術改革與新的無線電波頻段6Ghz大幅提升了傳輸流量，讓可同時承載的設備容量得到爆發性的提升，除此之外更降低了設備之間的干擾，讓指令能夠穩定的傳輸到各個產品上。但也由於使用了新的無線電波頻段，目前Wi-Fi 7在台灣還需等NCC核准後才能做使用。

許湘敏也進一步指出，Wi-Fi 7技術已經離我們的生活不遠了，目前已經有許多終端設備廠商如手機、筆電開始使用Wi-Fi 7的晶片去製造產品，相信在Wi-Fi 7開放後我們就能第一時間享受到Wi-Fi 7所帶來的便利。

▲▼Wi-Fi 7智慧家電不再延遲卡頓。（圖／業者提供）

▲TP-Link推出多款Wi-Fi 7網通設備。

為了因應消費者的需求與 Wi-Fi 7的來臨，TP-Link於去年11月舉辦了Wi-Fi 7產品發表會，成為全球首間發表Wi-Fi 7網通設備的品牌，許湘敏表示，TP-Link一直致力於鑽研網路應用趨勢與消費者的使用行為，隨時關注最新的趨勢發展推出相應的技術與產品，這次的Wi-Fi 7產品TP-Link也是信心十足。

本次TP-Link因應Wi-Fi 7推出的網通產品涵蓋了各種用途，從頂規萬用任何場合都適用的Archer BE900、為滿足電競玩家，具有降低遊戲延遲、提升遊戲穩定性功能的 Archer GE800、讓大坪數環境下高密度的Wi-Fi 連線自動串聯不中斷的Mesh Wi-Fi 系統 Deco BE95 以及適用於各類企業場域的商用AP Omada EAP780。

▲▼Wi-Fi 7智慧家電不再延遲卡頓。（圖／業者提供）

▲TP-Link Tapo C225網路攝影機、Tapo RV30 Plus掃地機器人。

除了網通產品外，TP-Link也一直秉持「可靠智慧」的座右銘，陸續推出了多款智慧家電產品，並搭配Wi-Fi 7網通產品，將消費者的生活困境輕鬆解決。如為了毛小孩飼主、家中有長輩／小孩須關注的消費者，推出高畫質智慧網路攝影機Tapo C225、為了勞累上班族推出的多功能掃地機器人Tapo RV30 Plus。並搭配獨家的HomeShield家庭照護系統讓消費者在使用各種連網設備的時候不僅便利，更可以獲得全面的保護。

許湘敏也表示，未來TP-Link也將持續為消費者打造更多便利的生活情境，運用TP-Link對網路技術和消費者的使用習慣深入了解，建構更多樣化的產品線，全方位滿足消費者的需求。

TP-Link Wi-Fi7 新品: https://www.tp-link.com/tw/wifi7
TP-Link Tapo 智慧家電：https://www.tp-link.com/tw/home-networking/cloud-camera
關於 TP-Link：https://www.tp-link.com/tw

ET快訊
領1200禮金倒數8天！　懶人包一次看
女友棉被裡放屁！　工程師暴怒「狂虐性侵23小時」
快訊／哈日族嗨翻！　日圓破半年最低
黃仁勳「RUN」兩派吵翻！口譯員：扭曲原意　英文老師卻搖頭
47歲錄取最難考EMBA！　女星圓夢：我手腳在發抖
LIVE／高雄星巴克遭槍擊！警逮口罩怪客揭動機　瑪娃最快今晚
獨／放3醉男進獨睡女房間！　台中港酒店道歉
超商浩克連發4限動　瘋狂Replay「啊啊啊！痛！好痛」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不想要智慧家電再延遲卡頓！用最新的Wi-Fi 7技術輕鬆搞定

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

WWDC將登場！彭博：蘋果「這舉動」暗示將有新Mac

iPhone更大支了！　彭博曝新尺寸：16 Pro螢幕對角線加大

開發「卷軸螢幕」？蘋果取得新柔性螢幕專利　

蘋果手語也能通？　外媒：新商標「SignChat」已在德國上路

僅這兩點顯著升級！爆料：iPhone 15 Pro Max變化不大

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

不想要智慧家電再延遲卡頓！用最新的Wi-Fi 7技術輕鬆搞定

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

WWDC將登場！彭博：蘋果「這舉動」暗示將有新Mac

iPhone更大支了！　彭博曝新尺寸：16 Pro螢幕對角線加大

開發「卷軸螢幕」？蘋果取得新柔性螢幕專利　

蘋果手語也能通？　外媒：新商標「SignChat」已在德國上路

僅這兩點顯著升級！爆料：iPhone 15 Pro Max變化不大

婆婆「嘴上功夫」了得！見父子鬧掰一臉得意　網嚇：這種家庭可怕

「孕婦遭家暴」醫師神救援！護理師竟舉報：不正常　結局超暖心

訂水蜜桃禮盒送到家！她打開驚見「發霉流湯」嚇傻：這誰敢吃？

2男卡拉OK衝突埋導火線　撂人開槍砸車尋仇！警16小時逮15人

黃仁勳勉畢業生追逐獵物　叢林法則「笑貧不笑詐」

倒數8天！「文化成年禮金」這裡領　懶人包攻略使用方式一次看

老公當自己面「砍死柯基犬」　她嚇哭提離婚「夫家全反對」

連續狂吞40片口香糖　5歲童劇痛就醫「肚裡塞一大團」差點喪命

2正妹刺青師勝訴！感謝法官肯定原創　同業母子檔抄襲遭判刑

澳洲13歲女孩派對狂歡　「吸除臭劑」太嗨身亡！父母呼籲當局重視

3C家電熱門新聞

iPhone更大支！　彭博曝新尺寸：16 Pro螢幕對角線加大

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

4月手機排行榜出爐！這台安卓萬元CP值機台灣人超愛

僅這兩點顯著升級！爆料：iPhone 15 Pro Max變化不大

安卓手機要注意　報告：近900萬支手機出廠前就感染惡意病毒

WWDC將登場！彭博：蘋果「這舉動」暗示將有新Mac

iPhone 15系列模型機全曝光　六大外觀亮點搶先看

只剩1個月！　YouTube宣布「限時動態」6／26走入歷史

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

開發「卷軸螢幕」？蘋果取得新柔性螢幕專利　

不爽Netflix打擊共享帳號　這國100萬戶直接出走

Wi-Fi 7智慧家電不再延遲卡頓！

蘋果手語也能通？　外媒：新商標「SignChat」已在德國上路

蘋果WWDC破9萬新品將亮相　台積電獨吞1訂單

更多熱門

相關新聞

TP-Link改寫網路分享器定義

TP-Link改寫網路分享器定義

在大眾引頸期盼之下，TP-Link在7/25日舉行了AC2200智慧家庭網狀WIFI系統-「Deco M9 Plus」新品發布會。您是不是很好奇，市面上眾多的網路分享器，TP-Link要怎麼出招應戰？另外，跟上一代的Deco M5相較，M9 Plus又多了那些令人耳目一新的強大功能呢？

燦坤新推路由器三台可覆蓋180坪

燦坤新推路由器三台可覆蓋180坪

超嗨！新人一報到就有7天假

超嗨！新人一報到就有7天假

凱擘寬頻推出平版也能看第四台

凱擘寬頻推出平版也能看第四台

60吋影音電視合約價 38,800 元

60吋影音電視合約價 38,800 元

關鍵字：

凱擘寬頻Wi-Fi7TP-Link

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

「TOYOTA全新房車」現身了

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面