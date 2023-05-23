YouBike遭駭客入侵！全台4萬筆個資外洩　高雄1490筆流出





▲YouBike系統遭駭客入侵，會員交易資料流出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，初估全台4萬筆交易資料可能被竊取，其中高雄就有約1490筆。高雄市交通局要求微笑單車公司應主動通知受影響會員，另也需立即加強資安措施，並對遭盜會員提出補償措施。

微笑單車公司5月17日通報全台YouBike系統遭受惡意連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，目前已經報請檢調調查。

初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中高雄約1490筆，交通局除要求微笑單車公司應主動通知受影響會員，並應立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。

▲YouBike系統遭駭客入侵，會員交易資料流出。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市交通局表示，依據個資法規定，微笑單車公司保有個人資料檔案，應採行適當之安全措施，防止個資被竊取、洩漏，交通局將限期微笑單車公司改善，並提出會員補償方案，逾期未改善則依契約罰款。

交通局提醒，民眾微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款來確認是否為會員本人，亦無提供會員儲值、升級與無限騎方案等；若有欠費，請勿匯款，請至車機補扣款或服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失亦請保留事證，微笑單車公司客服(0800-372618或07-2626288)洽詢。