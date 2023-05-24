獨／博客來疑內鬼外洩個資近3000件　北檢調查結果曝

▲博客來個資外洩案，因查無外洩管道等理由，檢察官以他字案簽結。（圖／翻攝網路賣場）

記者劉昌松／台北報導

曾名列刑事局詐騙高風險賣場的博客來網路書店，在去年發生近3000件會員個資外洩案，不少會員才剛下訂商品就接到詐騙電話，以系統錯誤等理由騙錢，檢警一度認為全案是博客來內部員工所為，但進入系統清查後排除內鬼，只能找到有駭客從境外入侵系統的痕跡，但是使用的VPN無詳細LOG可供繼續追查來源，找不到駭客身分，台北地檢署日前已將全案簽結。

刑事局定期會整理網路賣場會員個資外洩的風險評估，2023年初，號稱擁有百萬會員的博客來被列為最高風險賣場，有會員接到客服電話直接詢問，是否購買了特定商品，並具體指出金額與刷卡時間，因相關資訊正確無誤，被害人誤信在操作博客來訂購系統時出錯，而被騙去ATM操作修正，慘遭詐騙。

由於2022年間警方接獲博客來會員報案電話暴增，刑事局展開追查，懷疑是員工直接將近3000筆會員資料外洩，但直接到博客來總部系統追查後，排除內部人員涉案，反而發現有來自境外的VPN多次駭進博客來，經反向等方式多管追查後，由於缺乏LOG日誌紀錄，始終無法特定駭客身分。

因博客來在刑事局主動介入調查後，也已經自行提升資安控管，沒再發生個資外洩問題，2023年5月間，刑事局公布的高風險賣場前5名分別是「蝦皮購物」、「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」及「威秀影城」，博客來已退出高風險賣場名單之外，檢察官最後以他字案簽結全案。