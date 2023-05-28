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職業軍人約13歲女「情人灣踏浪」遇難　被警以略誘罪送辦

▲▼宜蘭南方澳情人灣踏浪，情侶遭捲落海，女子失蹤。（圖／記者游芳男翻攝）

▲25歲張姓職業軍人帶13歲女網友踏浪發生意外，被警以略誘罪送辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭13歲柳姓少女與25歲張姓男子透過網路結識，雙方相約到南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪，卻被海浪捲走，目前僅張男獲救。對此，警方表示，張男是職業軍人，目前已依略誘罪將張男送辦。

警消指出，柳女及張男都是宜蘭人，兩人28日上午8時30分獲報，一對男女不顧長浪而下海踏浪，雙雙被捲入海中。其中，張男因年輕氣壯、自行脫困游回岸上打電話求助。警消獲報後立刻出動救援，但至今仍未尋獲柳姓少女。

警方表示，張男是職業軍人，與柳姓少女上禮拜透過交友軟體認識，並於28日凌晨開車載柳女去情人灣，隨後踏浪時發生意外；張男坦言，他不知道柳女的姓名及身分，本以為對方18歲，因此詳細是否有涉及威脅或略誘，仍待釐清，警方以略誘罪函送。

▲▼宜蘭南方澳情人灣弱水失蹤少女的阿嬤雙手合十(箭頭所指)，聲聲呼喚孫女的名字：「妳快回來」。（圖／讀者提供）

▲宜蘭南方澳情人灣弱水失蹤少女的阿嬤雙手合十，聲聲呼喚孫女的名字哭喊「妳快回來」。（圖／讀者提供）

據了解，柳女被78歲的阿嬤帶大，27日晚間僅說要跟5個同學去玩。因此，阿嬤28日接獲通知後非常心急，立刻放下菜市場的工作趕到現場，在岸邊崩潰大哭說「快回來」、「阿嬤在找妳啦」。

《刑法》第241條指出，略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處1年以上7年以下有期徒刑；意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交，而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；和誘未滿16歲之人，以略誘論；前三項之未遂犯罰之。

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