民進黨徵召引黑箱批評　雞排妹：徵召不都這樣？若黑箱那以前也是

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局艱困選區立委提名，傳出高層擬徵召藝人「雞排妹」鄭家純參選立委，引發黨內輿論論戰。對此，鄭家純28日接受媒體聯訪重申，被派去哪都可以，也會全力配合，被當沙包真的不會受傷；至於民進黨台北市議員王世堅表示，刺客不要刺到自己人，鄭家純表示，尊重前輩所說。

媒體今天關注，台北市議員洪健益建議雞排妹到彰化縣第三選區參選，挑戰國民黨強棒、立委謝衣鳳，對此，鄭家純反問，所以他覺得彰化比金門更艱難嗎？都可以啊，被派去哪就去哪，都全力配合，因為她不是以個人名利為目標，也不會預設立場。

至於有許多綠營年輕幕僚連署呼籲提名小組應出面說明徵召規則，鄭家純表示，她沒有看到；至於談到黑箱徵召、空降人選，她說，「可是不是很多徵召都是這樣嗎？這應該不是什麼首創的徵召模式，如果要去講黑箱，那你要不要去講以前的徵召全部都是黑箱呢？」她說，自己不是決策者，如果是決策者就比較適合聊這個，不是的話就不要多說話。

鄭家純也說，自己被當沙包，也不會有什麼樣的感覺，很多人會擔心說是不是很受傷，「不會不會，真的不會」。

被問及民進黨台北市議員王世堅表示，刺客不要刺到自己人？鄭家淳表示，這是前輩說的話，「我想他是最有資格說這句，還是要尊重他」。