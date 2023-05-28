陸文物局：張大千、于右任等41名大師書畫作品「一律不准出境」

▲書畫家張大千。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家文物局26日公布《關於頒布1911年後已故書畫等8類作品限制出境名家名單的通知》，規定張大千、于右任、豐子愷、劉海粟、齊白石等41名近現代書畫大師的作品「一律不准出境」。

該份通知提到，為加強文物保護工作，防止近現代珍貴文物流失，完善文物出境審核標準體系，根據《文物保護法》《文物保護法實施條例》《文物進出境審核管理辦法》《文物出境審核標準》相關規定，文物局研究修訂了1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單，研究制定了1911年後已故陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等7類作品限制出境名家名單。

通知的附件是《1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單》，其中，作品一律不准出境者41人，代表作不准出境者158人。

其中，「作品一律不准出境」的書畫名家包含于右任、豐子愷、劉海粟、齊白石、關山月、李可染、李叔同、吳昌碩、吳冠中、張大千、陳逸飛、林風眠、徐悲鴻、郭沫若、黃賓虹、傅抱石等人。

「代表作不准出境者」的書畫名家則有丁佛言、馬一浮、王雪濤、沙孟海等人。

除了書畫外，大陸國家文物局也針對陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器公布了類似的限制出境名單。

▼書法家于右任。（圖／CFP）

