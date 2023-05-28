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南投縣雙語教育博覽會　各校秀教學成果、外師陪小朋友讀繪本

▲2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會於27日登場，運用科技網絡、靜態展示、闖關活動、遊戲教學互動、劇團展演等，展現南投縣推動雙語教育及國際教育的學習成果，也結合在地產業的轆轆市集，透過產業與學校活動的結合，期望拓展更多的互動及商機。

本次博覽會於營北國中舉辦，邀請全縣國小、國中與旭光高中及英語教學資源中心、國際教育資源中心、戶外教育及海洋教育中心、原住民族教育資源中心、自造教育及科技中心，旭光自造教育及科技中心、戶外海洋教育中心及原住民教育資源中心南投縣政府社區心理衛生中心等共襄盛舉，透過海報展示板、學習成果作品等方式，呈現各校雙語教與學的成果，現場也有攤位進行雙語學習相關的體驗活動、手作DIY課程、闖關遊戲、外師繪本故事共讀和英語情境教室進行雙語學習互動體驗等。

▲2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

活動也穿插許多雙語動態表演活動，例如光華國小「Cube-Net」布袋戲團，透過國、台、英語對話，創意呈現雙語博覽會主題，虎山國小兩位可愛的小朋友用中英雙語雙簧開場的脫口秀 《two bilingual kids' talk show》、長福國小英語話劇、埔里國中大成國中原汁原味的原住民舞蹈、宏仁國中的旗隊以及馬戲團特技等精采表演。

▲2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

明潭國小以「In love with Mingtan」為主題，以雙語導覽日月潭當地特色景點，包含邵族文化及拉魯島等，呈現結合雙語教育與在地文化的課程特色；東光國小分享體驗課程將讓民眾體驗透過挑豆，讓參與者體驗咖啡製程的步驟之一，及磨豆後的耳掛式咖啡包包裝，讓參與者除參與部分的咖啡製程，也落實永續環境責任之校園生活，關懷生活中與社區人文產業的連結；文昌國小積極推動國際教育及積木創客課程，並結合台灣在地特色-夜市文化，學生預先設計出積木彈珠台作為闖關關卡，並於活動當日結合各國國家名稱及國旗配對介紹，以推廣國際教育。

▲2023南投縣「深耕在地、懷抱國際」雙語教育博覽會熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華表示，縣府積極推動雙語與外師教學：從108學年度3位外籍英語教師，至111學年度共25位外籍英語教師及10位引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)，服務共60所學校，展現驚人成長幅度與雙語教學動能；縣府未來也會推出「學子出國獎助學金」計畫，無論是出國交換學生或語文學習，都會有相關補助，讓外語教學進一步紮實發展，務求培植提升南投縣青年國際競爭力。

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