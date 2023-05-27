學生喝冷飲拉肚子！　這間大學下令：飲料「全面去冰」不能加冰塊

▲中國某大學竟下令「飲料禁止加冰塊」引起網友熱議。 （示意圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

連這也要管？根據陸媒《山東商報》報導，近日在中國某大學，由於有一名學生喝冰飲導致腸胃不適，該校竟然緊急宣布「禁止飲料加冰塊」規定，消息曝光後，掀起大陸網友全面炸鍋。

根據報導，5月22日，有社群平台傳出「山東一所大學所有飲料店被禁止使用冰塊」，進一步追查後發現，這並非由於衛生問題或食物中毒，而是因為一名學生喝冰飲後出現腹瀉情況，該生隨後致電當地市政熱線12345（類似台灣的1999專線）投訴。

▲學生腹瀉，中國某大學禁令「飲料加冰塊」遭網友熱議。 （圖／翻攝微博）

據報導，記者向校內飲料店員工進行實際詢問，得到確認通知的真實性。該通知要求所有校內飲料店禁止加冰塊，並且目前已經停止提供冰飲。當地的市政熱線工作人員無奈表示，已經收到很多同學反映這個情況，目前已經聯繫相關部門。

大學全面去冰的消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「這種管理方式真是令人難以理解，我甚至跪下唱《征服》也不解決問題」、「這消息離譜的讓我以為是假新聞」、「這是大學不是幼兒園」、「如果冬天喝燙嘴了，是不是要禁止飲品店加熱？」；然而，隨即也有該校學生透露，「就禁了一上午，現在已經可以加冰了，雖然我也不知道禁一上午的意義是什麼」。