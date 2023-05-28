南韓6月解除「新冠7天隔離」　不再每天公佈新增確診數

▲南韓民眾在新冠疫情結束後恢復日常，釜山27日舉行「發呆大賽」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情趨緩，從「大流行病」轉變為「風土病」（endemic），為此當局決定從6月1日起，取消實施確診後隔離7天的義務，新冠肺炎危機警報也從「嚴重」調降為「警戒」，同時原本每天會對外公佈新增確診數，也將改為以週為單位公布。

根據《韓聯社》，南韓從2020年1月20日國內傳出首例新冠肺炎患者，在歷經40個月的「大流行病」時期後，新冠肺炎終於轉變為「風土病」，當局陸續解除戶外、室內戴口罩的規定，新冠中央災難安全對策本部今（28）日指出，新冠肺炎的危機警報等級將從嚴重調降為警戒，因此確診者也無須再遵守隔離7天的義務。

從6月1日0時起，確診者將不再隔離7天，只剩下隔離5天的勸導階段，勸導並不具有法律強制性，假設5月29日確診新冠肺炎，僅須維持隔離至5月31日午夜12時。

至於在社區診所、藥局等也無須再強制戴口罩；而在入境後第3天勸導實施的核酸PCR篩檢，也將因此全面取消。

而政府在新冠疫情的應對上，其防疫責任將從原本跨政府部門的中央災難安全對策本部，移轉至保健福祉部轄下的中央事故收拾本部，原本扣除周日、每天對外公佈新增確診者數，也將改由以週為單位發佈。

另外，新冠肺炎的傳染病等疾仍保留在第2級。雖然一般民眾日常生活中所存在的新冠防疫措施大部份將面臨解除，不過免費接種新冠疫苗、無償供應新冠治療藥物、補助住院患者醫療費、生活支援費用和有薪休假費用等政策仍繼續實施。

然而，由於目前每天仍有1至2萬人確診新冠肺炎，因此外界不免擔心，隨著政府正式取消實施7天的隔離義務，日後將出現確診新冠卻仍得被迫上班的情況。