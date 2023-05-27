生日前夕險變忌日！　他搭韓亞坐在「開門男」隔壁：嫌犯看著我笑

▲韓亞航空客機艙門在空中被30多歲男乘客打開，鄰座乘客表示，「門打開後，他看著我笑了一下」。（圖／路透）

文／中央社

韓亞航空韓國國內線一架航班26日降落前，發生乘客開啟緊急逃生門事故。據鄰座乘客說，飛機逃生門意外開啟後，他全力壓制意圖跳機的嫌犯，所幸未發生憾事。

這名鄰座乘客表示，他搭韓亞航空正準備回大邱過生日，卻經歷這個事件，下機後仍餘悸猶存。

韓國警方表示，韓國時間26日上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，中午12時45分左右準備降落大邱機場，但在距地面仍有213公尺高度時逃生門突然開啟，就坐在緊急出入口旁的33歲男子坦承自己動了控制桿，聲稱是「因為很悶，想趕快下機」。

這次事故發生在接近地面的空中，因此機艙內外壓力差距不大，所幸未釀成憾事，但仍有9名乘客因驚嚇過度換氣而送醫治療，也為機上乘客造成不小陰影。

▲坐在男性嫌犯旁邊的48歲乘客李潤俊（紅褲男子）事後接受韓媒訪問。（圖／翻攝自推特影片）

坐在嫌犯旁邊的「第一線」乘客接受韓聯社訪問時回憶，他是因為帽子跟耳機突然飛走才發現旁邊的門開了，「那個人（嫌犯）好像看著我笑了一下」。

這名48歲乘客李潤俊（音譯）是韓國行政安全部轄下國民安全災難總聯合會濟州本部的常任副會長，這天剛結束在濟州島的出差行程，準備回大邱過生日，沒想到「生日前一天差點變忌日」，李潤俊說，事發當時他正在看手機裡的照片，沒注意到逃生門為何會開啟。

「我記得從剛上飛機開始，那個人的狀態看起來就很不好」，李潤俊表示，涉嫌打開飛機逃生門的男子在飛行期間一直左顧右盼，多次與他對上視線，「門打開後，他看著我笑了一下，然後又露出驚恐的表情」。

沉默了一兩分鐘，陷入回憶的李潤俊再度開口，「我發現坐在斜對面的空服人員似乎在用眼神要我做什麼，一直用懇切的眼神看著我」，在這短短幾秒內，飛機輪胎發出著陸的碰撞聲，李潤俊同時也聽到旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現嫌犯已站起身，扶著艙門旁邊的牆面往後看。

李潤俊聽到先前一直用眼神向他打信號的空服人員大喊「請幫幫忙」，立刻伸出左手抓住嫌犯後頸，他說，當時因為不能解開安全帶，只能有限的活動範圍內伸出雙手費力壓制，3、4名空服員在兩人糾纏數秒後跑來協助，之後也有其他乘客陸續過來幫忙，將嫌犯拖到機內走道上。

▲李潤俊表示，當時沒人看到門是怎麼被打開的，也不知道原來隔壁乘客就是嫌犯。（圖／翻攝自推特影片）

「當時沒人看到門是怎麼打開的」，李潤俊說明，「我們也沒想到那個人是犯人，以為他是因為太害怕打算跳機」，他描述當時坐在後排的小學生都嚇得哭出來，「完全就是一團混亂」。

但他也說，「看到網路上那麼多人在罵空服員，覺得很心痛」，強調都是因為空服員鎮定處理才沒引發更大事故，「尤其是那位一直用眼神向我打信號的空服員，一直到最後都很冷靜地行動」，避免了在飛機著陸前有乘客為壓制犯人擅離座位可能引發的意外。

涉嫌打開飛機緊急逃生門的男子下機後，隨機被警方帶走調查，原本一直拒絕回答警方問話，後來才向警方吐露犯罪動機。警方表示，嫌犯近期失業後壓力大，聲稱在飛機著陸前覺得很悶、想趕快下機才打開了門。

警方完成追加調查後，可能以違反航空安全法等罪嫌申請拘捕這名嫌犯。