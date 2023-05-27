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2歲童遭判終身監禁　只因「爸媽有聖經」！北韓估7萬人信教被關

▲▼金正恩再度與金主愛同框。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓領導人金正恩與女兒金主愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院近期發布年度宗教自由報告，直指北韓憲法雖保障宗教自由，實際上卻毫無自由可言。在北韓只要被發現攜帶聖經，最重可能被判死刑，親屬也會面臨連坐法，最重終身監禁，估計有多達7萬人因此被關，其中竟包括一名年僅2歲的幼童。

綜合《商業內幕》等外媒，美國國務院國際宗教自由辦公室15日發布《2022年國際宗教自由報告》，其中援引非政府組織蒐集到的脫北者證詞，揭發基督徒在北韓危險的處境。Open Doors USA組織指出，北韓的基督徒被視為社會最底層，一旦稍有差池就會被捕，甚至丟命。

報告估計，多達7萬名基督徒及其他宗教信徒在北韓遭到關押，包括一名年僅2歲的幼童，因為他的父母被發現持有一本聖經，全家人都在2009年被判處終身監禁。

非政府組織Korea Future一份報告也曾披露，北韓一名男子在禱告時被逮個正著，差點被警察活活打死；還有一名勞動黨黨員，因被發現身上攜帶聖經，被帶到機場當著數千人面前處決。

北韓政府文件明定，國家法律在「確保社會秩序、健康、社會安全、道德其他人權所需的限度內」允許宗教自由，但一旦超出上述範圍，恐怕小命不保。若因宗教犯罪被捕，可能面臨拘留、強制勞動、酷刑及性暴力，甚至死亡。

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