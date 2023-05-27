假檢察官秀這張...退休醫師轉帳給「公正帳戶」　半年被騙6千萬

▲70歲退休男子轉帳5千多萬現金，房屋設定貸款750萬，詐騙集團全憑這張得手6千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲南部1名70歲退休醫師報案，有人自稱戶政事務所科長，來電表示有人持其身分證件、委託書要領取戶籍謄本，後聲稱他涉及擄人勒贖案，要將名下帳戶交由檢察官監管，男子於是前後匯出5千多萬元，最後又藉口名下如果有不動產將對官司不利，被害人又把房子設定借款750萬元，共被騙了6千萬才發現。

警方調查，1名70歲的退休柳姓醫師，去2022年11月接到戶政事務所科長來電，表示有人持有柳的身分證、委託書要領取戶籍騰本，所以打電話給柳姓男子照會，柳當場否認有要申請相關資料。該名科長表示，柳的證件被冒用後涉及擄人勒贖案件，因為被檢察官屢傳不到，要柳將帳戶的錢轉往「公正帳戶」監管。

柳男被因對方拿出的假公文所騙，於是交付6張金融卡，將6個戶頭內共計5,300萬元存款轉至「公正帳戶」以證明柳男清白。此時，一名林檢察官又稱柳名下有不動產，將不利於判決，柳質借750萬後，又把錢匯給對方。柳男直到今年4月初，向林主任檢察官了解偵辦進度，但都找不到人，才發現遭詐騙，並向警方報案，結果已損失超過6千萬元。

刑事警察局統計假冒機構(公務員)詐騙111年總財損高達新臺幣(以下同)8億3738萬元，2023年1月1日至5月22日高達2億2002多萬元；經分析2022年被害民眾中有逾7成年齡高於50歲，證實假冒機關(公務員)詐騙較高發於中高年齡層。