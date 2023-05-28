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巨無霸雞蛋敲開「裡面還有一顆」！獨特影片曝光　原因惹鼻酸

記者柯振中／綜合報導

雞蛋是台灣的平民美食，有大部分的人每天都會吃到蛋。一名男子日前上班時，發現了一顆尺寸特別大的雞蛋，於是拿出手機錄影，想看看究竟有幾個蛋黃，沒想到敲下去以後，畫面讓在場所有人都感到震驚，原來這顆大雞蛋裡面包覆的並非蛋黃，而是另一顆完整的雞蛋，影片曝光後，瞬間掀起討論熱潮。

這名男子在「爆料公社」分享，他上班時與同事發現了一顆尺寸超大的雞蛋，因為是第一次見到，感覺相當新奇，於是拿出手機錄影，打算看看雞蛋裡面究竟有幾個蛋黃。

沒想到，男子拿著雞蛋朝鐵碗敲去，從破裂的蛋殼當中，竟然流出了蛋白、另一顆完整的雞蛋，讓在場所有人嚇了一大跳。後來再把「蛋中蛋」敲開，裡面則是完整的蛋黃與蛋白，畫面十分神奇，也讓他直呼「原來比想像中更扯」。

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▲▼巨大雞蛋敲出「蛋中蛋」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼巨大雞蛋敲出「蛋中蛋」，開箱影片讓許多人感到震驚。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼巨大雞蛋敲出「蛋中蛋」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

貼文瞬間掀起了熱烈討論，許多網友留言直呼，「有看過樓中樓、蛋中蛋還是第一次，讓我想到俄羅斯娃娃」、「真的很神欸，雙蛋黃已經很特別，這個直接一顆」、「如果是小雞出生，突破一層一後，一定瞬間懵了」、「真有趣，我都沒有遇到這個蛋。」

事實上，藝人黃西田主持《草地狀元》節目時，也曾碰到這種巨大雞蛋的情況，當時養殖業者指出，這種雞蛋是「受驚蛋」，因為母雞受到驚嚇，雞蛋生到一半又縮回去，接著跟第二顆雞蛋結合，才會出現這種情況。

養殖業者提到，受驚蛋裡面的2顆蛋都能吃，不過一般不太願意碰上這種狀況，母雞生下這種蛋後不久，通常都會死亡，因為雞的產道沒有這麼大，生出特大尺寸的雞蛋，很容易難產死亡，因此每次到雞舍時都要小心，避免雞隻受到驚嚇。

 

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